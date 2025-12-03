ATXILOKETA
Bi pertsona seme-alaba adingabeak abandonatzeagatik atxilotu dituzte Bilbon

Polizia Nazionalaren arabera, gurasoak Marokotik Espainiara joan ziren alaba adingabearekin, eta bakarrik utzi zuten autobus batean. Autobus horrek Granadatik Bilbora eraman zuen, eta han bizi zen anaia adinez nagusia. Urte batzuk lehenago ere antzera abandonatu zuten, adingabea zenean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Polizia Nazionalak bi pertsona atxilotu ditu Bilbon, bi seme-alaba adingabeak abandonatzearen delitu baten ustezko egileak direlakoan.

Poliziak jakinarazi duenez, ikerketa aurtengo otsailean hasi zen, bi gurasoak Marokotik Espainiara alaba adingabearekin joan zirenean, eta bakarrik utzi zutenean autobus batean. Autobus horrek Granadatik Bilbora eraman zuen, eta han bizi zen anaia adinez nagusia, urte batzuk lehenago oraindik adingabea zela abandonatu zutena.

Bilbora iritsi ondoren, adingabeak, babesgabetasun-egoeran, Gizarte Zerbitzuetara jo zuen, eta han babes-protokoloak aktibatu, harrera-etxe batera bideratu, eta agintari eskudunaren tutoretzapeko zentro batera eraman zuten. Bertan, joan den hilabetean, gurasoen ustekabeko bisita jaso zuen, eta agenteak ohartarazi zituen.

Udaltzainek gurasoek Espainiatik alde egin eta jatorrizko herrialdera itzultzeko asmoa zutela baieztatu ondoren, Loiuko aireportuan atzeman eta atxilotzea lortu zuten.

Atxilotuak Agintaritza Judizialaren eta Adingabeen Fiskaltzaren esku utzi zituzten, eta hark karguekin aske uztea erabaki zuen, alaba entregatzearekin batera. 

