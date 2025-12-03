PREMIOS CAPITAL DE LA INNOVACIÓN
Donostia puede ser condecorada hoy como Ciudad Europea Emergente en Innovación

La capital guipuzcoana compite en su categoría con Nicosia (Chipre) y Aalborg (Dinamarca). El acto de entrega se celebra en Turín (Italia) y comenzará a las 11:30 horas.

GOe (Gastronomy Open Ecosystem)
Barrio de Gros y edificio GOE de Donostia. Foto: EiTB
EITB

Última actualización

Donostia-San Sebastián puede recibir hoy, jueves, la recompensa por la labor realizada para fomentar la innovación. A partir de las 11:30 horas, se celebra en Turín (Italia), el acto de entrega de los premios Capital Europea de la Innovación 2026, y la capital guipuzcoana compite en la categoría de Ciudad Emergente en Innovación junto a Nicosia (Chipre) y Aalborg (Dinamarca).

El Consejo Europeo de la Innovación premia a las ciudades que están en la vanguardia de la renovación urbana: ciudades que aprovechan la innovación para dar forma a entornos urbanos más sostenibles, inclusivos y resilientes.

El certamen está dividido en dos categorías: Capital Europea de la Innovación y Ciudad Europea Emergente en Innovación.

En su nombramiento como finalista, el jurado destacó que San Sebastián ha creado un ecosistema dinámico y unificado, "integrando a instituciones, empresas y comunidades", al tiempo que destacó su labor en la producción y mantenimiento del talento.

El acto de entrega comenzará a las 11:30 horas en la ciudad italiana de Turín y contará con la presencia de una delegación donostiarra encabezada por el alcalde Jon Insausti.

