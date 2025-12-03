Hiri berritzaileenaren Europako saria eskuratu dezake gaur Donostiak
Berrikuntzaren bidean egindako lanaren aitortza jaso dezake gaur Donostiak. Europako Berrikuntzaren Hiriburua 2026 sariak banatuko dira Italiako Turin hirian, 11:30ean hasita, eta Donostia finalisten artean dago goranzko bidean doazen hiri berritzaileen kategorian, Nikosiarekin (Zipre) eta Aalborgekin (Danimarka) batera.
Hiri-berrikuntzaren abangoardian dauden hiriak saritzen ditu modu honetara Europako Berrikuntzaren Kontseiluak: hirigune iraunkor, inklusibo eta erresilienteak sortzen punta puntan egon diren hiriak.
Sariketa bi kategoriatan banatzen dute: Europako Berrikuntzaren Hiriburua eta Berrikuntzan Gorantz doan Europako Hiria. Donostia bigarren honetan lehiatuko da.
Finalista izendatu zutenean, Donostiak ekosistema dinamiko eta bateratua sortu duela azpimarratu zuen epaimahaiak, “erakundeak, enpresak eta komunitateak integratuz”. “Eraikuntza jasangarriak eta estrategia digitalek” hiria ezagun egin dutela esatearekin batera, talentua ekoizten eta bertan mantentzen egindako lana goraipatu zuen.
Sari-emate ekitaldia 11:30ean hasiko da Italiako Turin hirian. Donostiako ordezkaritza bat, Jon Insausti alkatea buru, bertara joana da.
