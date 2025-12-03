BERRIKUNTZAREN HIRIBURUA SARIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hiri berritzaileenaren Europako saria eskuratu dezake gaur Donostiak

Gorantz doan hiri berritzaileen kategorian finalista izendatu dute Gipuzkoako hiriburua. Nikosia (Zipre) eta Aalborg (Danimarka) izango ditu lehiakide Turinen (Italia), 11:30ean hasita, egingo den ekitaldian.
GOe (Gastronomy Open Ecosystem)
Donostiako Gros auzoa eta GOE eraikina. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Berrikuntzaren bidean egindako lanaren aitortza jaso dezake gaur Donostiak. Europako Berrikuntzaren Hiriburua 2026 sariak banatuko dira Italiako Turin hirian, 11:30ean hasita, eta Donostia finalisten artean dago goranzko bidean doazen hiri berritzaileen kategorian, Nikosiarekin (Zipre) eta Aalborgekin (Danimarka) batera.

Hiri-berrikuntzaren abangoardian dauden hiriak saritzen ditu modu honetara Europako Berrikuntzaren Kontseiluak: hirigune iraunkor, inklusibo eta erresilienteak sortzen punta puntan egon diren hiriak.

Sariketa bi kategoriatan banatzen dute: Europako Berrikuntzaren Hiriburua eta Berrikuntzan Gorantz doan Europako Hiria. Donostia bigarren honetan lehiatuko da.

Finalista izendatu zutenean, Donostiak ekosistema dinamiko eta bateratua sortu duela azpimarratu zuen epaimahaiak, “erakundeak, enpresak eta komunitateak integratuz”. “Eraikuntza jasangarriak eta estrategia digitalek” hiria ezagun egin dutela esatearekin batera, talentua ekoizten eta bertan mantentzen egindako lana goraipatu zuen.

Sari-emate ekitaldia 11:30ean hasiko da Italiako Turin hirian. Donostiako ordezkaritza bat, Jon Insausti alkatea buru, bertara joana da.

Donostia Gipuzkoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Hizkuntza gutxituak plataformetan: “Primeranek ehunka eduki eskaini baditzake euskaraz, Netflixek zergatik ez?”

EHUko Nor ikerketa taldeko Josu Amezagak hizkuntza gutxituek ikus-entzunezko plataformetan duten presentzia azaldu du Eusko Legebiltzarrean. Europako herrialdeetan ingelesezko edukiak nagusi direla ohartarazi du, “askotan herrialdeko hizkuntza ofizialaren gainetik”. Hizkuntza gutxituen presentzia, “urria izanagatik ere, hobea da kontzientzia daukaten herrietan”. Bere ustez, politika publikoek eragina izaten dute.

Gehiago ikusi