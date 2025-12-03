El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan un protocolo común contra los virus respiratorios

El documento define cuatro escenarios de riesgo, definidos a partir de los niveles de transmisibilidad y el análisis de otros indicadores:

Escenario de situación interepidémica o basal.

Escenario de epidemia de nivel bajo o medio.

Escenario de epidemia de nivel alto.

Escenario de epidemia de nivel muy alto.

La comisión también ha acordado las medidas a tomar en cada uno de ellos: van desde la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios, a la propuesta de teletrabajo en caso de una epidemia de nivel muy alto.

Asimismo, se han determinado recomendaciones generales para todos los escenarios, como la elaboración y difusión recomendaciones de vacunación, el mantenimiento de los sistemas de vigilancia, la formación del personal sanitario… También se comunicarán y promoverán medidas como la higiene de manos, el uso de mascarillas por parte de personas con síntomas, la ventilación de espacios, etcétera.

El texto especifica que el ámbito de aplicación y los escenarios de riesgo serán definidos por las comunidades autónomas en función de la situación epidemiológica, aunque destaca también la importancia de la coordinación de los servicios autonómicos y el Ministerio.