El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan un protocolo común contra los virus respiratorios

El documento define cuatro escenarios y propone las medidas a tomar en cada uno de ellos. Según el Ministerio, servirá “para mejorar la respuesta” ante epidemias de gripe, covid y otras infecciones.
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Osasun Ministerioak eta autonomia-erkidegoek arnas aparatuko birusen aurkako protokolo bateratua adostu dute
La Comisión de Salud Pública, compuesta por representantes del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, ha aprobado un documento marco de recomendaciones para el control de las infecciones respiratorias, un protocolo común que tendrá como objetivo coordinarse para “mejorar la respuesta” ante epidemias estacionales de la gripe, la covid y otras infecciones.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado muy satisfecha con el acuerdo conseguido en una publicación en redes sociales. “El teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas”, ha dicho.

El documento define cuatro escenarios de riesgo, definidos a partir de los niveles de transmisibilidad y el análisis de otros indicadores:  

  • Escenario de situación interepidémica o basal.
  • Escenario de epidemia de nivel bajo o medio.
  • Escenario de epidemia de nivel alto.
  • Escenario de epidemia de nivel muy alto.

La comisión también ha acordado las medidas a tomar en cada uno de ellos: van desde la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios, a la propuesta de teletrabajo en caso de una epidemia de nivel muy alto.

Asimismo, se han determinado recomendaciones generales para todos los escenarios, como la elaboración y difusión recomendaciones de vacunación, el mantenimiento de los sistemas de vigilancia, la formación del personal sanitario… También se comunicarán y promoverán medidas como la higiene de manos, el uso de mascarillas por parte de personas con síntomas, la ventilación de espacios, etcétera.

El texto especifica que el ámbito de aplicación y los escenarios de riesgo serán definidos por las comunidades autónomas en función de la situación epidemiológica, aunque destaca también la importancia de la coordinación de los servicios autonómicos y el Ministerio.

