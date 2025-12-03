Osasun Ministerioak eta autonomia-erkidegoek arnas-aparatuko birusen aurkako protokolo bateratua adostu dute
Dokumentuak lau agertoki definitzen ditu eta horietako bakoitzean hartu beharreko neurriak proposatzen ditu. Ministerioaren arabera, gripearen, covid eta beste infekzio batzuen aurrean "erantzuna hobetzeko" balioko du.
Osasun Ministerioko eta autonomia-erkidegoetako ordezkariek osatzen duten Osasun Publikoko Batzordeak arnas-infekzioak kontrolatzeko dokumentu marko bat onartu du. Protokolo komun horren helburua izango da gripearen, covidaren eta beste infekzio batzuen aurrean "erantzuna hobetzeko" koordinatzea.
Monica Garcia Osasun ministroa gustura agertu da lortutako akordioarekin sare sozialetan egindako argitalpen batean. "Telelanak edota osasun-zentroetan maskarak janzteak bizitzak salbatzen dituzte", esan du.
Infekzioen transmisio-maila eta beste adierazle batzuen azterketa kontuan hartuta, lau arrisku-egoera hauetakoren bat ezarri ahal izango da:
- Egoera interepidemikoa edo basala.
- Maila baxuko edo ertaineko epidemia-egoera.
- Maila altuko epidemia-egoera.
- Maila oso altuko epidemia-egoera.
Adostutako dokumentuan horietako bakoitzean hartu beharreko neurriak ere adostu jaso dituzte; besteak beste, osasun-zentroetan musukoak erabiltzeko gomendioa egitea edo, maila oso altuko izurrite kasuan, telelana egitea proposatzea.
Era berean, agertoki guztietarako gomendio orokorrak ere zehaztu dituzte: txertaketa kanpainak egitea, zaintza-sistemak mantentzea, osasun-langileen prestakuntza... Halaber, gizartean hainbat neurri sustatuko dira; tartean, eskuak garbitzea, sintomak dituzten pertsonek maskarak erabiltzea, espazioak aireztatzea eta abar.
Testuak zehazten du autonomia-erkidegoek definituko dituztela aplikazio-eremua eta arrisku-egoerak, egoera epidemiologikoaren arabera, baina zerbitzu autonomikoen eta Ministerioaren koordinazioaren garrantzia ere azpimarratzen du.
