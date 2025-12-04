Comienza el desalojo del antiguo instituto de Martutene donde residían 111 personas
Las últimas personas que todavía permanecían allí han abandonado el inmueble antes del desalojo, programado para las 09:30 horas. Según ha informado el alcalde de San Sebastián unas 50 de las 80 personas con las que ha hablado el departamento municipal de Acción Social han aceptado alojarse en el albergue La Sirena de Ondarreta.
Este jueves está previsto el desalojo del antiguo colegio de los Agustinos en Martutene, en San Sebastián, donde según el último recuento efectuado a finales de noviembre por Donostiako Harrera Sarea vivián 111 personas —que serían 84 según fuentes del consistorio—.
Las últimas personas que todavía permanecían allí han abandonado el inmueble esta mañana antes de la llegada de los agentes con la orden de desalojo (programado para las 09:30 horas).
La comitiva policial (Ertzaintza, Policía Municipal y Policía Nacional) ha llegado alrededor de las 09:10 horas y ha procedido a acordonar la zona. Además, han expulsado del lugar a miembros de Harrera Sarea.
Según ha informado este jueves el alcalde de San Sebastián en Euskadi Irratia, unas 50 de las 80 personas con las que ha hablado el departamento municipal de Acción Social han aceptado alojarse en el albergue La Sirena de Ondarreta.
Sin embargo, varios colectivos han criticado que las instituciones sabían desde junio de 2024 que se produciría la desocupación y "no han previsto un plan de contingencia".
En este contexto, han convocado una movilización para esta tarde, a las 19:00 horas, en la plaza Teresa de Calcuta, ante el palacio de Justicia de Atotxa.
