Martuteneko eskola zaharra husten hasi dira

Barruan gelditzen ziren azken pertsonak beren kabuz atera dira eraikinetik Polizia iritsi aurretik. Donostiako alkateak jakinarazi duenez, Udaleko Gizarte Ekintzako langileek 80 pertsona ingururekin hitz egin dute eta 50ek onartu dute Ondarretako La Sirena aterpetxean ostatu hartzea.

Polizia agenteak Martuteneko Agustindarren eskola zaharrean. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Martutene auzoko Agustindarren eskola zaharra gaur hustuko dute, Donostian. Etxegabeen aterpe izan da orain arte, eta Donostiako Harrera Sareak azaroa amaieran egindako azken kontaketaren arabera 111 pertsona bizi ziren bertan —84 Donostiako Udaleko iturrien arabera—. 

Ertzaintzak, Donostiako Udaltzaingoak eta Espainiako Poliziak osatutako polizia operatiboa 09:10 aldera iritsi da eta ingurua hesitu dute. 

Donostiako alkateak gaur goizean Euskadi Irratian azaldu duenez, Udaleko Gizarte Ekintzako langileek 80 pertsona ingururekin hitz egin dute eta 50ek onartu dute Ondarretako La Sirena aterpetxean ostatu hartzea.

Hainbat kolektibok erakundeen lana kritikatu dute. Salatu dutenez, 2024ko ekainetik zekiten eraikina husteko eguna iritsiko zela, eta "ez dute kontingentzia planik aurreikusi".

Testuinguru horretan, manifestazioa antolatu dute ostegun honetan, 19:00etan, Teresa Calcuta plazan, Atotxako Justizia Jauregian. 

