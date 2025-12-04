Hernani cobrará una tasa a los autobuses organizados que vayan al txotx
Los autobuses organizados que acudan a Hernani (Gipuzkoa) la próxima temporada de txotx, que se desarrollará entre el 24 de enero y el 4 de mayo, deberán estacionar obligatoriamente en el polígono de Ibaiondo y abonar una tasa de 100 euros, los vehículos grandes, y de 60, los pequeños.
El Ayuntamiento de la localidad ha señalado en un comunicado que está desarrollando una aplicación web que estará en funcionamiento a partir del 12 de enero y ha precisado que la zona de aparcamiento tiene un límite de 60 autobuses.
Además, la reducción del 70 % en caso de pago rápido de las multas de 200 euros por orinar en la calle se reducirán al 50 %, con lo que la sanción será de 100 euros.
Estas han sido las medidas presentadas este jueves por el Ayuntamiento para mejorar la gestión de la temporada de sidra en la localidad y buscar "un equilibrio entre la actividad económica y el bienestar de los vecinos", señala el consistorio.
Para ello, ha adaptado parcialmente tres ordenanzas municipales que ya estaban vigentes con el objeto de incorporar estas modificaciones que fueron aprobadas por unanimidad en el pleno extraordinario celebrado el pasado martes.
El alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, ha explicado que las disposiciones responden al diagnóstico de la situación realizado en 2024 que evidenció la necesidad de adoptar una estrategia para desarrollar un "modelo propio en torno a la sidra y hacer frente al conflicto de convivencia ligado a la época del txotx".
En los últimos años, Hernani ha llevado a cabo campañas de sensibilización, ha facilitado vasos reutilizables y colocado urinarios extra, y espera "ir dando más pasos en este sentido, buscando el equilibrio entre visitantes y hernaniarras".
Te puede interesar
Comienza el traslado de las estatuas de los reyes de Navarra desde el Paseo de Sarasate de Pamplona
Este viernes finalizará la retirada de las tres primeras esculturas. De forma momentánea, antes de reubicarlas en el parque de la Taconera, se llevarán a un almacén municipal, ya que previamente hay que reconstruir las bases colocando las piedras que las conforman en su nuevo emplazamiento.
La Diputación Foral de Álava sospecha que 30 menores extranjeros tutelados fueron abandonados por sus padres
Este miércoles la Policía Nacional ha detenido en Bilbao a dos personas por abandonar también a sus dos hijos menores. Las administraciones apuntan a que los menores entran de manera regular con sus progenitores, y estos les dejan en situación de desamparo para que acaben siendo tutelados por las Diputaciones.
Los requisitos lingüísticos de euskera en el empleo público, rumbo al Constitucional
El Gobierno Vasco ha considerado un "salto grave" que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco plantee una cuestión de inconstitucionalidad sobre un artículo de la Ley vasca de Empleo Público, relativo a la asignación de perfiles lingüísticos, una decisión "excepcional" que "cuestiona el marco jurídico para garantizar un servicio público bilingüe".
Cataluña afirma que la mayoría de jabalíes muertos en Collserola dan negativo en peste porcina africana
El conseller Ordeig ha asegurado estar "casi seguro" de que la PPA ha entrado por factor humano a través de la AP-7 u otra vía de comunicación. "Lo sabremos en los próximos días; no ha entrado por un contagio de jabalí, sino que esto ha sido factor humano", ha añadido.
Retenciones de al menos cinco kilómetros en la AP-8 en Zaldibar, sentido Bilbao, por un accidente
Un siniestro en el punto kilométrico 80 de la AP-8, en Zaldibar y en sentido Bilbao, mantiene un carril cerrado y provoca importantes retenciones que alcanzan los cinco kilómetros.
Desalojado el antiguo instituto de Martutene
La comitiva policial ha llegado al lugar sobre las 09:10 horas. Tras acordonar la zona, los agentes han entrado en el inmueble, en el que, al parecer, había más personas. La Policía ha identificado a cuatro personas. En todo caso, casi la totalidad de las 111 personas que vivían en el edificio han abandonado el lugar antes de la llegada de la Policía.
Será noticia: San Sebastián, candidata a Ciudad Europea Emergente en Innovación, aviso amarillo en la costa y a las puertas de Durangoko Azoka
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Aalborg se impone y Donostia queda segunda como Ciudad Europea Emergente en Innovación
La capital guipuzcoana competía en su categoría con Nicosia (Chipre) y con la ciudad danesa que se ha impuesto finalmente.
Recuperan en Orduña 30 piezas de arte que las monjas de Belorado tenían intención de vender
Fueron recuperadas en la operación policial que se llevó a cabo a finales de noviembre y en la que detuvieron a la exabadesa Laura García de Viedma.