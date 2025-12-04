Hernani cobrará una tasa a los autobuses organizados que vayan al txotx

Los autobuses organizados que acudan a Hernani (Gipuzkoa) la próxima temporada de txotx, que se desarrollará entre el 24 de enero y el 4 de mayo, deberán estacionar obligatoriamente en el polígono de Ibaiondo y abonar una tasa de 100 euros, los vehículos grandes, y de 60, los pequeños.

El Ayuntamiento de la localidad ha señalado en un comunicado que está desarrollando una aplicación web que estará en funcionamiento a partir del 12 de enero y ha precisado que la zona de aparcamiento tiene un límite de 60 autobuses.

Además, la reducción del 70 % en caso de pago rápido de las multas de 200 euros por orinar en la calle se reducirán al 50 %, con lo que la sanción será de 100 euros.

Estas han sido las medidas presentadas este jueves por el Ayuntamiento para mejorar la gestión de la temporada de sidra en la localidad y buscar "un equilibrio entre la actividad económica y el bienestar de los vecinos", señala el consistorio.

Para ello, ha adaptado parcialmente tres ordenanzas municipales que ya estaban vigentes con el objeto de incorporar estas modificaciones que fueron aprobadas por unanimidad en el pleno extraordinario celebrado el pasado martes.

El alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, ha explicado que las disposiciones responden al diagnóstico de la situación realizado en 2024 que evidenció la necesidad de adoptar una estrategia para desarrollar un "modelo propio en torno a la sidra y hacer frente al conflicto de convivencia ligado a la época del txotx".

En los últimos años, Hernani ha llevado a cabo campañas de sensibilización, ha facilitado vasos reutilizables y colocado urinarios extra, y espera "ir dando más pasos en este sentido, buscando el equilibrio entre visitantes y hernaniarras".