Hernanik tasa bat kobratuko die txotx denboraldira joango diren autobus antolatuei
Autobusek Ibaiondoko industrialdean aparkatu beharko dute nahitaez, eta 100 eurorainoko tasa ordaindu.
Datorren txotx denboraldian, urtarrilaren 24tik maiatzaren 4ra bitartean, Hernanira (Gipuzkoa) joango diren autobus antolatuek Ibaiondoko industrialdean aparkatu beharko dute nahitaez, eta 100 euroko tasa ordaindu beharko dute ibilgailu handiek eta 60 eurokoa txikiek.
Tokiko Udalak ohar baten bidez adierazi duenez, urtarrilaren 12tik aurrera martxan egongo den web aplikazio bat garatzen ari da, eta aparkalekuak 60 autobuseko muga duela zehaztu du.
Gainera, kalean pixa egiteagatik 200 euroko isuna azkar ordainduz gero, % 70eko murrizketa % 50era murriztuko da; beraz, zehapena 100 eurokoa izango da.
Horiek izan dira ostegun honetan Udalak aurkeztutako neurriak, herriko sagardo denboraldiaren kudeaketa hobetzeko eta "jarduera ekonomikoaren eta herritarren ongizatearen arteko oreka bilatzeko", adierazi du Udalak.
Horretarako, dagoeneko indarrean zeuden hiru udal-ordenantza partzialki egokitu ditu, joan den asteartean egindako ezohiko osoko bilkuran aho batez onartu ziren aldaketa horiek sartzeko.
Xabier Lertxundi Hernaniko alkateak azaldu duenez, 2024an egindako egoeraren diagnostikoari erantzuten diote xedapenek, "sagardoaren inguruan eredu propio bat garatzeko eta txotx garaiari lotutako bizikidetza gatazkari aurre egiteko" estrategia bat hartzeko beharra agerian utzi baitzuen.
Azken urteotan, Hernanik sentsibilizazio-kanpainak egin ditu, edalontzi berrerabilgarriak banatu eta pixatoki gehigarriak jarri ditu, eta espero du "urrats gehiago ematea ildo horretan, bisitarien eta hernaniarren arteko oreka bilatuz".
