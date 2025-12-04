Retenciones de al menos cinco kilómetros en la AP-8 en Zaldibar, sentido Bilbao, por un accidente

Un accidente registrado a primera hora de este jueves en la AP-8, a la altura del punto kilométrico 80 y en el término municipal de Zaldibar, está generando fuertes problemas de circulación en sentido Bilbao. Uno de los carriles permanece cortado, lo que ha provocado atascos que superan los cinco kilómetros y avanzan lentamente.

Las retenciones afectan sobre todo al tramo comprendido entre Zaldibar y el acceso a Ermua, donde la circulación es muy lenta y se producen paradas intermitentes. La zona aparece marcada en rojo en los mapas de tráfico, reflejando que el flujo de vehículos es muy reducido.

Los servicios de emergencias trabajan en el lugar del siniestro y se recomienda extremar la precaución. Para obtener información actualizada sobre el estado de las carreteras, el teléfono de tráfico 011 sigue disponible para las personas conductoras.