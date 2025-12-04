ACCIDENTE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Retenciones de al menos cinco kilómetros en la AP-8 en Zaldibar, sentido Bilbao, por un accidente

Un siniestro en el punto kilométrico 80 de la AP-8, en Zaldibar y en sentido Bilbao, mantiene un carril cerrado y provoca importantes retenciones que alcanzan los cinco kilómetros.
Euskaraz irakurri: Gutxienez bost kilometroko auto-ilarak AP-8an, Zaldibarren, Bilborako noranzkoan, istripu baten ondorioz
author image

EITB

Última actualización

Un accidente registrado a primera hora de este jueves en la AP-8, a la altura del punto kilométrico 80 y en el término municipal de Zaldibar, está generando fuertes problemas de circulación en sentido Bilbao. Uno de los carriles permanece cortado, lo que ha provocado atascos que superan los cinco kilómetros y avanzan lentamente.

Las retenciones afectan sobre todo al tramo comprendido entre Zaldibar y el acceso a Ermua, donde la circulación es muy lenta y se producen paradas intermitentes. La zona aparece marcada en rojo en los mapas de tráfico, reflejando que el flujo de vehículos es muy reducido.

Los servicios de emergencias trabajan en el lugar del siniestro y se recomienda extremar la precaución. Para obtener información actualizada sobre el estado de las carreteras, el teléfono de tráfico 011 sigue disponible para las personas conductoras.

Tráfico Accidentes de Tráfico Sociedad

Te puede interesar

martutene desalojo
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Comienza el desalojo del antiguo instituto de Martutene donde residían 111 personas

La comitiva policial ha llegado al lugar sobre las 09:10 horas. Tras acordonar la zona, los agentes han obligado a alejarse a los representantes de colectivos sociales que han pasado la noche en el inmueble, en el que, al parecer, había más personas. Según ha informado el alcalde de San Sebastián unas 50 personas han aceptado alojarse en el albergue La Sirena de Ondarreta.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Lenguas minorizadas en las plataformas: "Si Primeran puede ofrecer cientos de contenidos en euskera, ¿por qué Netflix no?"

Josu Amezaga, investigador del grupo Nor de EHU, ha hablado en el Parlamento Vasco sobre la presencia de las lenguas minorizadas en las plataformas audiovisuales. Ha advertido de que en los países europeos predominan los contenidos en inglés, "en muchas ocasiones por encima de la lengua oficial del país". La presencia de las lenguas minorizadas, "aunque escasa, es mejor en los países con conciencia".

Cargar más