Gutxienez bost kilometroko auto-ilarak AP-8an, Zaldibarren, Bilborako noranzkoan, istripu baten ondorioz
Ostegun honetako lehen orduan, istripu bat izan da AP-8 autobidean, 80. kilometroan eta Zaldibarko udalerrian, eta zirkulazio-arazo handiak sortu dira Bilborako noranzkoan. Erreietako bat itxita dago, eta bost kilometroko auto-ilarak sortu dira, gutxienez.
Auto-ilarek Zaldibar eta Ermuko sarbidearen arteko tarteari eragin diote batez ere. Zirkulazioa oso motela da eta geldialdiak izaten dira tarteka. Zonaldea gorriz markatuta dago trafiko-mapetan, eta ibilgailuen fluxua oso txikia dela adierazten du.
Larrialdietako zerbitzuak lanean ari dira ezbeharra gertatu den lekuan, eta arreta handiz ibiltzea gomendatzen da. Errepideen egoerari buruzko informazio eguneratua lortzeko, 011 trafikoko telefonoak gidarientzat eskuragarri jarraitzen du.
Hiri berritzaileenaren Europako saria eskuratu dezake gaur Donostiak
Gorantz doan hiri berritzaileen kategorian finalista izendatu dute Gipuzkoako hiriburua. Nikosia (Zipre) eta Aalborg (Danimarka) izango ditu lehiakide Turinen (Italia), 11:30ean hasita, egingo den ekitaldian.
Beloradoko mojek saltzeko asmoa zuten 30 artelan berreskuratu dituzte, Urduñan
Azaroaren amaieran egindako polizia operazioan artelanak berreskuratu eta Laura Garcia de Viedma abadesa ohia atxilotu egin zuten.
Bilbon euskaraz bizitzeko aldarria egin du GUKA plataformak Euskararen Egunean
GUKA, Bilboko Euskaltzaleon Plaza Askea plataformak, ehunka lagun bildu ditu Bizkaiko hiriburuan. Bilboko auzo guztietan euskaraz bizitzeko aldarria egin dute, eta erdalduntze-makina geldiarazteko eskatu. Euskaraz bizitzeko arnasguneak ezinbestekotzat jo dituzte, baita hizkuntza politika ausartak eta eraginkorragoak bultzatzeko beharra ere.
Hizkuntza gutxituak plataformetan: “Primeranek ehunka eduki eskaini baditzake euskaraz, Netflixek zergatik ez?”
EHUko Nor ikerketa taldeko Josu Amezagak hizkuntza gutxituek ikus-entzunezko plataformetan duten presentzia azaldu du Eusko Legebiltzarrean. Europako herrialdeetan ingelesezko edukiak nagusi direla ohartarazi du, “askotan herrialdeko hizkuntza ofizialaren gainetik”. Hizkuntza gutxituen presentzia, “urria izanagatik ere, hobea da kontzientzia daukaten herrietan”. Bere ustez, politika publikoek eragina izaten dute.
Osasun Ministerioak eta autonomia-erkidegoek arnas-aparatuko birusen aurkako protokolo bateratua adostu dute
Dokumentuak lau agertoki definitzen ditu eta horietako bakoitzean hartu beharreko neurriak proposatzen ditu. Ministerioaren arabera, gripearen, covid eta beste infekzio batzuen aurrean "erantzuna hobetzeko" balioko du.
Euskararen Eguna ospatzeko mintzodromoak antolatu dituzte hainbat txokotan
Euskararen Eguna herri guztietan ospatzen da, aldarri eta aisirako hainbat ekintza eginda. Horren adibide dira mintzodromoak, askotariko gaiei buruz hitz egiteko biltzen diren pertsona talde txikiak.