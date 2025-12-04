ISTRIPUA
Gutxienez bost kilometroko auto-ilarak AP-8an, Zaldibarren, Bilborako noranzkoan, istripu baten ondorioz

AP-8ko 80. kilometroan, Zaldibarren eta Bilborako noranzkoan, istripu batek errei bat itxita mantendu du, eta auto-ilara luzeak sortu dira, bost kilometrokoak.
EITB

Azken eguneratzea

Ostegun honetako lehen orduan, istripu bat izan da AP-8 autobidean, 80. kilometroan eta Zaldibarko udalerrian, eta zirkulazio-arazo handiak sortu dira Bilborako noranzkoan. Erreietako bat itxita dago, eta bost kilometroko auto-ilarak sortu dira, gutxienez.

Auto-ilarek Zaldibar eta Ermuko sarbidearen arteko tarteari eragin diote batez ere. Zirkulazioa oso motela da eta geldialdiak izaten dira tarteka. Zonaldea gorriz markatuta dago trafiko-mapetan, eta ibilgailuen fluxua oso txikia dela adierazten du.

Larrialdietako zerbitzuak lanean ari dira ezbeharra gertatu den lekuan, eta arreta handiz ibiltzea gomendatzen da. Errepideen egoerari buruzko informazio eguneratua lortzeko, 011 trafikoko telefonoak gidarientzat eskuragarri jarraitzen du.

