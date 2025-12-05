El Gobierno Vasco celebrará un acto con jóvenes para "desmontar los mitos que dulcifican el franquismo"
El Ejecutivo colabora con una asociación memorialista alemana en un plan para concienciar sobre "la sinrazón del fascismo y el nazismo".
El Gobierno Vasco reunirá el 25 de febrero del 2026 a 500 jóvenes en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), con el objetivo de "desmontar los mitos que dulcifican el franquismo en las redes sociales". Así lo ha anunciado la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José en el pleno de control que se ha celebrado en el Parlamento Vasco. Ha añadido que el Ejecutivo colabora con una asociación memorialista alemana en un plan para concienciar a los jóvenes sobre "la sinrazón del fascismo y el nazismo".
La consejera ha dado a conocer ambas medidas en su respuesta a una pregunta realizada por el grupo parlamentario del PSE-EE. Tras mostrar su preocupación por el hecho de que según encuestas recientes, la juventud vea preferible, en determinadas circunstancias, un régimen autoritario frente a una democracia, ha anunciado medidas para hacer frente a esta percepción.
En primer lugar, ha indicado que se impulsarán campañas de concienciación a favor de la defensa activa de los derechos humanos. También ha indicado que es necesario trabajar en la deslegitimación de la violencia a través de la memoria. Por ese motivo, ha anunciado que el 25 de febrero del próximo año, su Departamento reunirá a más de 500 alumnos de ESO en el BEC de Barakaldo (Bizkaia). Será un acto organizado "para desmontar todos los mitos que pretenden dulcificar la dictadura franquista en las redes sociales".
Asimismo, ha dado a conocer que el Ejecutivo vasco está trabajando junto al Gobierno de Navarra, la Asociación Buchenwald, entidad dedicada a la memoria de la deportación en los campos nazis, y el Gobierno de España para iniciar, a partir de 2026, un programa conjunto sobre "la sinrazón del fascismo y el nazismo" a través del relato de lo ocurrido en el campo de concentración de Buchenwald (Alemania).
Ha indicado que mediante este proyecto se recordarán "las duras experiencias vitales" de los 55 vascos deportados a ese campo nazi, al que podrán viajar en el mes de abril los alumnos que participen en el programa.
