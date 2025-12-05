Gazteei zuzendua
Eusko Jaurlaritzak "frankismoa arintzen duten mitoak desegiteko" ekitaldia antolatu du gazteekin

Exekutiboa Alemaniako elkarte memorialista batekin elkarlanean ari da "faxismoaren eta nazismoaren zentzugabekeriaz" kontzientziatzeko egitasmo batean.

(Foto de ARCHIVO) Jóvenes utilizando el movil en un parque de la localidad sevillana. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE TOMARES Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/7/2019

Gazteak sakelako telefonoarekin artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak 500 gazte bilduko ditu 2026ko otsailaren 25ean Barakaldoko (Bizkaia) BECen, "sare sozialetan frankismoa arintzen duten mitoak desegiteko". Hala iragarri du Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak gaurko kontrolerako saioan. Jaurlaritza Alemaniako elkarte memorialista batekin elkarlanean ari dela gaineratu du, "faxismoaren eta nazismoaren zentzugabekeriaz" kontzientziatzeko plan batean.

PSE-EE legebiltzar-taldeak egindako galderari erantzunez egin du iragarpena sailburuak. Azaldu duenez, orain gutxi egindako inkesta baten arabera, gazteek, egoera jakin batzuetan, erregimen autoritarioa demokrazia baino hobe ikusten dute. San Jose kezkatuta agertu da, eta pertzepzio horri aurre egiteko neurriak iragarri ditu.

Lehenik eta behin, giza eskubideen defentsa aktiboaren aldeko kontzientziazio kanpainak bultzatuko direla adierazi du. Gaineratu du beharrezkoa dela indarkeriaren deslegitimazioan lan egitea memoriaren bidez. Horregatik, iragarri du datorren urteko otsailaren 25ean bere sailak DBHko 500 ikasle baino gehiago bilduko dituela Barakaldoko BECen (Bizkaia). "Frankismoaren diktadura sare sozialetan eztitu nahi duten mito guztiak desegiteko antolatutako ekitaldia izango da", esan du.

Era berean, jakitera eman du Eusko Jaurlaritza Nafarroako Gobernuarekin, Buchenwald elkartearekin (nazien esparruetako deportazioaren memoria lantzen duen erakundea) eta Espainiako Gobernuarekin batera lanean ari dela "faxismoaren eta nazismoaren zentzugabekeriari" buruzko programa bateratu bat abiarazteko. 2026an jarriko da abian eta Buchenwald-eko (Alemania) kontzentrazio-esparruan gertatutakoaren kontakizuna egingo du.

Proiektu honen bidez nazien eremura deportatutako 55 euskaldunen "bizi esperientzia gogorrak" gogoratuko dituzte, eta programan parte hartzen duten ikasleek bertara bidaiatzeko aukera izango dute apirilean.

Frankismoa Eusko Jaurlaritza Gizartea

