Eusko Jaurlaritzak "frankismoa arintzen duten mitoak desegiteko" ekitaldia antolatu du gazteekin
Exekutiboa Alemaniako elkarte memorialista batekin elkarlanean ari da "faxismoaren eta nazismoaren zentzugabekeriaz" kontzientziatzeko egitasmo batean.
Eusko Jaurlaritzak 500 gazte bilduko ditu 2026ko otsailaren 25ean Barakaldoko (Bizkaia) BECen, "sare sozialetan frankismoa arintzen duten mitoak desegiteko". Hala iragarri du Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak gaurko kontrolerako saioan. Jaurlaritza Alemaniako elkarte memorialista batekin elkarlanean ari dela gaineratu du, "faxismoaren eta nazismoaren zentzugabekeriaz" kontzientziatzeko plan batean.
PSE-EE legebiltzar-taldeak egindako galderari erantzunez egin du iragarpena sailburuak. Azaldu duenez, orain gutxi egindako inkesta baten arabera, gazteek, egoera jakin batzuetan, erregimen autoritarioa demokrazia baino hobe ikusten dute. San Jose kezkatuta agertu da, eta pertzepzio horri aurre egiteko neurriak iragarri ditu.
Lehenik eta behin, giza eskubideen defentsa aktiboaren aldeko kontzientziazio kanpainak bultzatuko direla adierazi du. Gaineratu du beharrezkoa dela indarkeriaren deslegitimazioan lan egitea memoriaren bidez. Horregatik, iragarri du datorren urteko otsailaren 25ean bere sailak DBHko 500 ikasle baino gehiago bilduko dituela Barakaldoko BECen (Bizkaia). "Frankismoaren diktadura sare sozialetan eztitu nahi duten mito guztiak desegiteko antolatutako ekitaldia izango da", esan du.
Era berean, jakitera eman du Eusko Jaurlaritza Nafarroako Gobernuarekin, Buchenwald elkartearekin (nazien esparruetako deportazioaren memoria lantzen duen erakundea) eta Espainiako Gobernuarekin batera lanean ari dela "faxismoaren eta nazismoaren zentzugabekeriari" buruzko programa bateratu bat abiarazteko. 2026an jarriko da abian eta Buchenwald-eko (Alemania) kontzentrazio-esparruan gertatutakoaren kontakizuna egingo du.
Proiektu honen bidez nazien eremura deportatutako 55 euskaldunen "bizi esperientzia gogorrak" gogoratuko dituzte, eta programan parte hartzen duten ikasleek bertara bidaiatzeko aukera izango dute apirilean.
Joseba Novoa, Ertzaintzak zauritutako Realako jarraitzailearen senarra: "Tiroen egileari aurpegia jartzera nator"
Novoa epaitegietan egon da, polizia operatiboan parte hartu zuten sei ertzainek — lau inputatu gisa eta bi lekuko moduan — instrukzio epailearen aurrean deklaratu duten bitartean. Izan ere, Amaia Zabarte zauritu zuen ertzaina epaitu dute gaur.
Glutenik gabeko garagardoak digestio-ondoeza eragin dezakeela jakinarazi du EHUk
Glutena duten eta glutena ez duten 60 garagardo lagin aztertu ondoren, pertsona batzuengan hantura, gasak edo sabeleko mina eragin dezaketen molekulak aurkitu dituzte ikertzaileek.
Euskal gizartea nahiko zoriontsua da, etxebizitzak kezkatzen du eta ez zaio politika asko interesatzen
Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak ostiral honetan argitaratutako 87. Euskal Soziometrotik ateratako ondorio nagusiak dira.
Lau euskal herritarretik batek oporretan bidaiatzeari uko egiten dio arrazoi ekonomikoengatik
Gau bateko edo biko irteerak ohikoak izaten jarraitzen dute Euskadiko bi pertsonatik batentzat, batez ere 18 eta 49 urte bitarteko herritarren artean.
Hiru zulo berri ireki ditu itsas denboraleak Ondarretako pasealekuan
Leku horretan, konponketa lanak egiten ari ziren oraindik, azaroko denboraleak eragin zituen kalteak tarteko, eta egunotako olatu handiek indarrez jo dute berriro pasealekua.
Agustindarren eraikin zaharretik kanporatutako pertsona migratzaile asko kale gorrian utzi dituztela salatu dute Donostian
Goizean Martuteneko Agustindarren eraikin zaharretik 100 pertsona migratzaile baino gehiago kaleratu ostean, haiei laguntzen aritu den harrera sareak manifestazioa egin du arratsaldean Donostian, Egiako epaitegietatik abiatuta. Salatu dute asko eta asko kale gorrian utzi dituztela, bazterkeria egoeran, eta dagoeneko 400 pertsona inguru daudela kalean Donostian.
Pradalesek dibulgazio zientifikoaren garrantzia azpimarratu du, "askatasuna eta kohesio soziala" eraikitzeko tresna gisa
Lehendakaria Donostiako Victoria Eugenia Antzokian izan da, Donostia International Physics Centerren 25. urteurrenean.
Enplegu publikoa eskuratzeko euskara eskakizuna, Konstituzionalerako bidean
Eusko Jaurlaritzak kezkaz hartu du EAEko Auzitegi Nagusiak legearen konstituzionaltasunaz galdetzeko aukera mahaiaren gainean jartzea, euskara administrazio publikoan normalizatzeko markoa bera zalantzan jartzen duen erabakia dela iritzita. Fiskaltza, ordea, ados dago Auzitegi Konstituzionalari kontsulta egitearekin.
Israelek 2026ko Eurovision jaialdian parte hartuko du eta, ondorioz, Espainia, Irlanda eta Herbehereak ez dira egongo
Irratidifusioaren Europar Batasunaren batzar orokorrak errefusatu egin du Israelek jaialdian parte hartzeari buruz bozkatzea, eta RTVEk erretiratzea erabaki du.