La Navidad ha llegado a Vitoria-Gasteiz

El marido de Zabarte, la seguidora de la Real Sociedad herida en la cabeza por la Ertzaintza en marzo de 2024, ha estado presente en los juzgados, en los que comparecen ante la jueza instructora seis ertzainas que participaron en el operativo policial —cuatro como imputados y dos en calidad de testigos—, porque presta testimonio el que consideran "autor del disparo".