La Navidad ha llegado a Vitoria-Gasteiz

Euskaraz irakurri: Gabonak iritsi dira Gasteizera
Este viernes por la tarde ha abierto el tradicional mercado navideño del parque de La Florida. Además, los niños y las niñas ya pueden entregar sus cartas a Olentzero y Mari Domingi en el palacio Zulueta, ya que sus jardines se han convertido en la casa de estos míticos personajes.

Navidad Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Olentzero Sociedad

