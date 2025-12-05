Araba
Gabonak iritsi dira Gasteizera

18:00 - 20:00
EITB

Ostiral arratsaldean ireki dute La Florida parkeko Gabonetako azoka tradizionala. Gainera, etxeko txikienek Zulueta jauregian eman diezazkiekete gutunak Olentzerori eta Mari Domingiri, lorategiak pertsonaia mitiko horien etxe bihurtu baitira.

Gabonak Gasteiz Araba Gizartea

