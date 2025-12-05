Peste porcina
Un informe de la UE no descarta que el brote de peste porcina en Cataluña proceda de un laboratorio

Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros de la UE pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 del que forma parte el virus causante del foco de Barcelona, muy similar al que circuló en Georgia en 2007.
FOTODELDIA GRAFCAT5210. BARCELONA, 01/12/2025.- Aspecto de uno de los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina hallada en jabalíes autóctonos de la zona, este lunes, cuando se ha activado a 117 efectivos y 25 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llegarán a lo largo del día, para ayudar a controlar la Peste Porcina Africana (PPA), cuando ya se han confirmado seis jabalíes infectados. EFE/Enric Fontcuberta
La UME se ha desplegado en la zona afectada para controlar el brote. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: EBren txosten batek ez du baztertzen Kataluniako txerri-izurritearen jatorria laborategi batean egotea
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), un laboratorio de referencia de la Unión Europea, ha enviado un informe al Gobierno de España que abre la puerta a que el brote de peste porcina africana en Catalunya proceda de un laboratorio, ha informado el Ministerio de Agricultura este viernes en un comunicado.

Tras recibir el informe, se ha abierto una investigación sobre el brote detectado en el entorno de Collserola (Barcelona) hace una semana.

"Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona, muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007", añade el comunicado.

La similitud entre ambos ha despertado las sospechas del laboratorio, ya que "los virus, en condiciones naturales, cuando se propagan mediante ciclos de infección en animales sufren en mayor o menor medidas cambios en su genoma".

Por eso, "el hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", añade el comunicado.

