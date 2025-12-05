Txerri-izurria
EBren txosten batek ez du baztertzen Kataluniako txerri-izurritearen jatorria laborategi batean egotea

Gaur egun EBko estatu kideetan zirkulatzen ari diren birus guztiak 2-28 talde genetikoetakoak dira, eta ez Bartzelonako fokuan agertu den 29 talde genetiko berrikoak, 2007an Georgian zirkulatu zuenaren oso antzekoa.

Bartzelonako agerraldia kontrolatzeko lanetan ari dira. Argazkia: EFE

Valdeolmoseko (Madril) Animalien Osasunari buruzko Ikerketa Zentroak (CISA-INIA), Europar Batasuneko erreferentziazko laborategi batek, txosten bat bidali dio Espainiako Gobernuari, Katalunian Afrikako txerri-izurriaren agerraldia laborategi batetik etor daitekeela iradokitzen duena, Nekazaritza Ministerioak ohar batean jakitera eman duenez.

Txostena jaso ondoren, duela astebete Collserola (Bartzelona) inguruan atzemandako agerraldiari buruzko ikerketa abiatu dute.

"Gaur egun estatu kideetan zirkulatzen ari diren birus guztiak 2-28 talde genetikoetakoak dira, eta ez 29 talde genetiko berrikoak; Bartzelonako probintzian fokua sortzen duen birusa talde horretan dago, 2007an Georgian zirkulatu zuen 1. talde genetikoaren oso antzekoa", gaineratu du komunikatuak.

Bien arteko antzekotasunak laborategiaren susmoak piztu ditu; izan ere, "birusek, baldintza naturaletan, animaliengan infekzio-zikloen bidez hedatzen direnean, neurri handiagoan edo txikiagoan beren genoman aldaketak izaten dituzte".

Hori dela eta, "Georgian zirkulatu zuen birusaren antzeko bat aurkitzeak ez du baztertzen haren jatorria konfinamendu biologikoko instalazio batean egotea", gaineratu du komunikatuak.

