Uno de cada cuatro vascos renuncia a viajar en vacaciones por motivos económicos

El puente de vacaciones de diciembre, que se extenderá hasta el próximo lunes, día 8, va a permitir a multitud de personas desconectar de su rutina. Muchas de ellas van a optar por realizar algún viaje, si bien cada vez son más las personas que renuncian a viajar en sus días libres, principalmente por motivos económicos. También influyen razones personales, enfermedad, estar al cargo de personas mayores, no disponer de vacaciones o, directamente, huir de las aglomeraciones.

En concreto, uno de cada cuatro vascos no pude permitirse viajar en vacaciones ni una sola semana al año, un porcentaje que casi se ha duplicado en cuatro años, según el informe de hábitos turísticos elaborado por el Gobierno Vasco, Basque Tour y el Observatorio Vasco del Turismo el año pasado.

Las escapadas de una o dos noches o las salidas en puente continúan siendo una práctica habitual para una de cada dos personas en Euskadi, como indica el 51,9 % de las personas consultadas, que al menos realiza una salida anual. No obstante, desciende el porcentaje de vascos que hacen una escapada breve de fin de semana o de puente. Un 37 % de los encuestados no pueden hacerlo nunca o casi nunca, 11 puntos más que en 2021.

Las salidas breves, en puentes, representan una alternativa de viaje más habitual entre la población con edades comprendidas entre los 18 y 49 años. De hecho, siete de cada diez personas menores de 29 años viajan durante los puentes o en fechas concretas por estancias más cortas todos los años, destacando por encima del resto.

Otro dato destacado es que cerca de tres de cada diez vascos (29,9%) dispone de una segunda residencia para vacaciones o escapadas, incluyendo bungalows, caravanas o viviendas móviles fijas.

A la hora de viajar, la opción más común es hacerlo en familia (36,8 %) o en pareja (36,3 %). También destacan quienes viajan con amigos (11,7 %), quienes combinan familia y amistades (9,4 %) y un pequeño porcentaje que prefiere hacerlo solas (3,9 %).

Según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), a nivel estatal, el 33,4 % de la población española no puede permitirse unas vacaciones de al menos una semana al año, lo que supone que una de cada tres personas renuncia a un viaje largo por motivos económicos.