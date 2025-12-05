Lau euskal herritarretik batek oporretan bidaiatzeari uko egiten dio arrazoi ekonomikoengatik
Gau bateko edo biko irteerak ohikoak izaten jarraitzen dute Euskadiko bi pertsonatik batentzat, batez ere 18 eta 49 urte bitarteko herritarren artean.
Abenduko zubia datorren astelehenera arte luzatuko da, eta jende askok bere errutinatik deskonektatu ahal izango du. Horietako askok bidaiaren bat egitea aukeratuko dute, baina gero eta gehiago dira egun libreetan bidaiatzeari uko egiten diotenak, batez ere arrazoi ekonomikoengatik. Arrazoi pertsonalek, gaixotasunek, adinekoen ardurapean egoteak, oporrik ez izateak edo, zuzenean, jende pilaketetatik ihes egiteak ere eragina dute.
Zehazki, lau euskal herritarretik batek ezin du oporretan bidaiatu urtean aste bakar batean ere, eta datu hori ia bikoiztu egin da lau urtean, Eusko Jaurlaritzak, Basque Tourrek eta Turismoaren Euskal Behatokiak iaz egindako turismo-ohiturei buruzko txostenaren arabera.
Gau bateko edo biko irteerak ohikoak izaten jarraitzen dute Euskadiko bi pertsonatik batentzat, kontsultatutako pertsonen % 51,9k adierazi duen bezala. Hala ere, asteburuko edo zubiko irteera labur bat egiten duten euskaldunen kopurua murriztu egin da. Hain zuzen ere, % 37k ezin du inoiz edo ia inoiz irteerarik egin, 2021ean baino 11 puntu gehiago.
Iraupen laburra duten irteerak bidaia-aukera ohikoagoa dira 18 eta 49 urte bitarteko herritarren artean. Ildo horretatik, 29 urtetik beherako hamar pertsonatik zazpik zubiak edota data jakin batzuk baliatzen dituzte egonaldi laburrak egiteko.
Nabarmentzekoa den beste datu bat da hamar euskal herritarretik hiruk (% 29,9) bigarren egoitza bat dutela oporretarako edo irteeretarako, bungalowak, karabanak edo etxebizitza mugikor finkoak barne.
Bidaiatzeko orduan, aukera ohikoena familian (% 36,8) edo bikotekidearekin (% 36,3) bidaiatzea da. Jarraian, lagunekin bidaiatzen dutenak (% 11,7), familian eta lagunekin (% 9,4) eta bakarrik bidaiatzea nahiago dutenak (% 3,9) daude.
Espainiako Estatistikako Institutuaren (INE) datuen arabera, Estatu mailan, Espainiako biztanleen % 33,4k ezin du urtean gutxienez astebeteko oporraldirik egin; hau da, hiru pertsonatik batek uko egiten dio bidaia luze bati arrazoi ekonomikoengatik.
