ABENDUKO ZUBIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lau euskal herritarretik batek oporretan bidaiatzeari uko egiten dio arrazoi ekonomikoengatik

Gau bateko edo biko irteerak ohikoak izaten jarraitzen dute Euskadiko bi pertsonatik batentzat, batez ere 18 eta 49 urte bitarteko herritarren artean.

(Foto de ARCHIVO) Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera. Eurowings Alemaniako konpainiak Bilbo (Bizkaia) eta Hanburgo (Alemania) lotuko ditu zuzeneko hegaldiekin ekainaren 2tik aurrera. Asteko bi hegaldietako maiztasuna izango ditu, astearte eta igandeetan hain zuzen. Honela, Lufthansaren kostu txikiko eskumendekoak hiru norako izango ditu Bilbotik: Hanburgo, Stuttgart eta Dusseldorf, hirurak Alemanian. 07/9/2011
Bilboko aireportua. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Abenduko zubia datorren astelehenera arte luzatuko da, eta jende askok bere errutinatik deskonektatu ahal izango du. Horietako askok bidaiaren bat egitea aukeratuko dute, baina gero eta gehiago dira egun libreetan bidaiatzeari uko egiten diotenak, batez ere arrazoi ekonomikoengatik. Arrazoi pertsonalek, gaixotasunek, adinekoen ardurapean egoteak, oporrik ez izateak edo, zuzenean, jende pilaketetatik ihes egiteak ere eragina dute.

Zehazki, lau euskal herritarretik batek ezin du oporretan bidaiatu urtean aste bakar batean ere, eta datu hori ia bikoiztu egin da lau urtean, Eusko Jaurlaritzak, Basque Tourrek eta Turismoaren Euskal Behatokiak iaz egindako turismo-ohiturei buruzko txostenaren arabera.

Gau bateko edo biko irteerak ohikoak izaten jarraitzen dute Euskadiko bi pertsonatik batentzat, kontsultatutako pertsonen % 51,9k adierazi duen bezala. Hala ere, asteburuko edo zubiko irteera labur bat egiten duten euskaldunen kopurua murriztu egin da. Hain zuzen ere, % 37k ezin du inoiz edo ia inoiz irteerarik egin, 2021ean baino 11 puntu gehiago.

Iraupen laburra duten irteerak bidaia-aukera ohikoagoa dira 18 eta 49 urte bitarteko herritarren artean. Ildo horretatik, 29 urtetik beherako hamar pertsonatik zazpik zubiak edota data jakin batzuk baliatzen dituzte egonaldi laburrak egiteko.

Nabarmentzekoa den beste datu bat da hamar euskal herritarretik hiruk (% 29,9) bigarren egoitza bat dutela oporretarako edo irteeretarako, bungalowak, karabanak edo etxebizitza mugikor finkoak barne.

Bidaiatzeko orduan, aukera ohikoena familian (% 36,8) edo bikotekidearekin (% 36,3) bidaiatzea da. Jarraian, lagunekin bidaiatzen dutenak (% 11,7), familian eta lagunekin (% 9,4) eta bakarrik bidaiatzea nahiago dutenak (% 3,9) daude.

Espainiako Estatistikako Institutuaren (INE) datuen arabera, Estatu mailan, Espainiako biztanleen % 33,4k ezin du urtean gutxienez astebeteko oporraldirik egin; hau da, hiru pertsonatik batek uko egiten dio bidaia luze bati arrazoi ekonomikoengatik.

Euskadi Turismo Bidaiak Aisia Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Agustindarren eraikin zaharretik kanporatutako pertsona migratzaile asko kale gorrian utzi dituztela salatu dute Donostian

Goizean Martuteneko Agustindarren eraikin zaharretik 100 pertsona migratzaile baino gehiago kaleratu ostean, haiei laguntzen aritu den harrera sareak manifestazioa egin du arratsaldean Donostian, Egiako epaitegietatik abiatuta. Salatu dute asko eta asko kale gorrian utzi dituztela, bazterkeria egoeran, eta dagoeneko 400 pertsona inguru daudela kalean Donostian.
Gehiago ikusi