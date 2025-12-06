Reabierto el tráfico en los túneles de Belate y Almándoz en su sentido norte
El tráfico está siendo desviado en sentido Pamplona, por el Puerto de Belate, NA-1210, desde el punto kilométrico 37+500, enlace de Berroeta, reincorporándose a la N-121-A en el kilómetro 34+900, enlace de Almandoz, tras el incendio de un camión.
Los túneles de Belate y Almándoz (carretera N-121-A) se han reabierto al tráfico en su sentido norte a las 10:30 horas tras el corte producido a partir de las 6:00 horas debido a la presencia de un camión ardiendo en el punto kilométrico 35+200.
No obstante, se mantiene el desvío del tráfico, sentido Pamplona, por el Puerto de Belate, NA-1210, desde el punto kilométrico 37+500, enlace de Berroeta, reincorporándose a la N-121-A en el kilómetro 34+900, enlace de Almandoz.
Efectivos de bomberos de los parques de Cordovilla y Oronoz han intervenido para extinguir el incendio del camión, que ha producido solo daños materiales. También se han movilizado agentes de la Guardia Civil.
