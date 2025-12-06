TRAFIKOA
Belateko eta Almandozko tuneletako zirkulazioa berriro ireki dute iparraldeko noranzkoan

Zirkulazioa Iruñerako noranzkoan bakarrik ari dira desbideratzen, goizeko seietan kamioi batek su hartu ondoren.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Belateko eta Almandozko tunelak (N-121-A errepidea) 10:30ean ireki dituzte berriro iparraldeko noranzkoan, 35,200 kilometro-puntuan kamioi bat sutan zegoelako 06:00etatik aurrera zirkulazioa erabat etenda egon ostean.

Hala ere, Belateko mendatetik (NA-1210) Iruñerako noranzkoan zirkulazioa desbideratzean jarraitu dute 37,500 kilometro-puntutik, Berroetako lotunetik, gero N-121-A errepidera bideratzeko 34,900 kilometro-puntuan, Almandozko lotunean.

Cordovillako eta Oronozko parkeetako suhiltzaileak aritu dira sutea itzaltzeko lanetan, eta kalte materialak besterik ez dira izan azkenean. Guardia Zibileko agenteak ere bertaratu dira.

