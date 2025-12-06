Desarticulado un grupo criminal por robar en viviendas de Oiartzun y Leaburu

La Ertzaintza ha detenido a tres jóvenes presuntamente implicados en dos intentos de robo en viviendas de Oiartzun y Leaburu (Gipuzkoa), que se hospedaban en pensiones de San Sebastián y se desplazaban en un coche alquilado de color "fluorescente", ha informado este sábado el Departamento vasco de Seguridad.



El Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) da por desarticulado este grupo "especializado en robos en viviendas", cuyos integrantes habían viajado desde su país de origen "en fecha reciente" para cometer estos delitos, adonde tenían previsto volver de forma "inminente".



El primer intento de robo tuvo lugar a las 12:00 horas del 27 de noviembre en una vivienda unifamiliar del barrio de Arragua en Oiartzun, en la que se encontraba el propietario, quien escuchó fuertes ruidos procedentes de una contraventana que desconocidos estaban intentando forzar.



Hora y media después, en la localidad de Leaburu se produjo otro intento del robo en el interior de un caserío por parte de tres hombres vestidos de negro que circulaban en un utilitario de color fluorescente.



El SICTG, con los datos proporcionados por denunciantes y por varios testigos, comprobó que el turismo utilizado en los robos había sido alquilado en una agencia de San Sebastián.



Este pasado jueves, al tener conocimiento del "regreso inminente" de los sospechosos a su país de origen, se procedió a su detención como presuntos autores de sendos delitos de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa, daños, y pertenencia a grupo criminal.



Los arrestados, de 20, 23, y 24 años de edad, permanecen en dependencias policiales a la espera de su puesta a disposición judicial.