Talde kriminal bat desegin du Ertzaintzak, Oiartzungo eta Leaburuko etxebizitzetan lapurtzeagatik
Ertzaintzak hiru gazte atxilotu ditu Oiartzungo eta Leaburuko (Gipuzkoa) etxebizitzetan lapurtzen saiatzeagatik. Hirurak Donostian zeuden ostatu hartuta, eta alokatutako auto fluoreszente bat erabiltzen zuten, Segurtasun Sailak jakianarazi duenez.
Gipuzkoako Ikerketa Kriminaleko Lurralde Zerbitzuak (IKGLZ) desegintzat jo du "etxebizitzetako lapurretetan espezializatutako" talde hori. Azaldu dutenez, beren jatorrizko herrrialdetik etorriak ziren hirurak, propio, lapurretak egitera, eta "beherala" bueltatzeko asmoa zuten.
Lehenengo lapurreta saiakera azaroaren 27an izan zen, 12:00ak aldera, Oiartzungo Arragua auzoko familia bakarreko etxebizitza batean. Jabea bertan zegoen, eta zaratak entzun zituenean ohartu zen lapurrak bere etxera sartu nahian zebiltzala.
Ordu eta erdi geroago, Leaburun, beltzez jantzitako hiru gizon baserri batean lapurtzen saiatu ziren; fluoreszente koloreko auto batean zihoazen hirurak.
Hala, salatzaileek eta hainbat lekukok emandako datuekin, lapurretetan erabilitako autoa Donostiako agentzia batean alokatu zutela egiaztatu zuen Ertzaintzak, eta susmagarriek beren jatorrizko herrialdera "berehala" itzultzeko asmoa zutela jakitean, atxilotu egin zituzten. Bi etxebizitzatan indarra erabiliz lapurtzen saiatzea, kalteak eragitea eta talde kriminaleko kide izatea egotzi diete hirurei.
Atxilotuak , 20, 23 eta 24 urtekoak, ertzain-etxean daude, epailearen esku uzteko zain.
