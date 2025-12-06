Detenido por intento de homicidio tras agredir a un hombre con un punzón en Vitoria

Un hombre de 34 años ha sido detenido este sábado en Vitoria-Gasteiz acusado de un intento de homicidio en grado de tentativa contra otro individuo. El herido ha sido trasladado al Hospital de Txagorritxu.

Los hechos han ocurrido en la calle Manuel Iradier, tras una pelea iniciada en un bar de las inmediaciones. La víctima, de 33 años, presentaba al menos seis heridas sangrantes en la cabeza, y otras partes del cuerpo, ocasionadas por un arma blanca.

los agentes localizaron en un contenedor ubicado en las inmediaciones un punzón con el que supuestamente había sido agredido el herido, y encontraron al presunto autor de las lesiones en la zona.

El sospechoso, acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tenía pendiente una orden judicial de detención.