Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, giza hilketa saiakera egotzita, gizon bati puntzoi batekin eraso egin ondoren
Manuel Iradier kalean jazo da erasoa, inguruko taberna batean liskarra izan ostean. Zauritua, 33 urtekoa, Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.
34 urteko gizon bat atxilotu dute larunbat honetan Gasteizen, gizon bat hiltzen saiatzea leporatuta. Zauritua Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.
Manuel Iradier kalean jazo da erasoa, inguruko taberna batean liskarra izan eta gero. Zaurituak 33 urte ditu, eta gutxienez sei labankada jaso ditu gorputzean, horietako batzuk buruan.
Agenteek puntzoi bat aurkitu dute liskarra izan den inguruan, edukiontzi batean, eta handik gertu atxilotu dute ustezko erasotzailea, atxilotzeko agindu bat indarrean zuen gizon bat. Giza hilketa saiakera egotzi diote.
