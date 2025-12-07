Hoy es noticia
VIOLENCIA MACHISTA
Detenido un hombre acusado de matar a su mujer Sevilla

El cadáver fue hallado con signos de violencia realizados con arma blanca.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute emaztea hiltzea egotzita Sevilla
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este sábado a un hombre tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, en la que se había declarado un incendio, un suceso que se investiga como un posible asesinato machista.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno español en Sevilla, Francisco Toscano, la mujer, de 30 años, presentaba signos de violencia por uso de arma blanca.

Tras el aviso por el incendio en una vivienda de El Viso del Alcor, agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta ese lugar y encontraron el cadáver de la mujer con signos de violencia.

La Guardia Civil lo investiga como un posible asesinato machista, ya que el detenido podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la mujer.

Ella no se encontraba inscrita en el sistema Viogen de protección de las víctimas de violencia de género, pero el detenido sí lo estaba fruto de una relación anterior con otra mujer.

