Albiste da
INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Sevillan, emaztea hiltzea egotzita

Hilotzak arma zuriz egindako indarkeria zantzuak zituen.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak gizon bat atxilotu du bart, El Viso del Alcor (Sevilla) udalerriko etxebizitza batean emakume baten gorpua aurkitu ostean. Sutea izan da etxe horretan, eta bertan aurkitu dute hilotza. Hilketa matxista gisa ikertzen ari dira.

Francisco Toscano Espainiako Gobernuak Sevillan duen ordezkariordeak jakinarazi duenez, 30 urteko emakumearen gorpuak arma zuriz egindako indarkeria zantzuak zituen.

El Viso del Alcor herriko etxebizitza batean sutea piztu zela jakinarazi ondoren, Guardia Zibileko agenteak bertaratu ziren, eta emakumearen gorpua aurkitu zuten barruan, indarkeria zantzuak zituela.

Guardia Zibila hilketa matxista gisa ikertzen ari da kasua, atxilotuak bikote harremana izan zezakeelako biktimarekin.

Emakumea ez zegoen genero-indarkeriaren biktimak babesteko Viogen sisteman erregistratuta, baina atxilotua bai, aurretik beste emakume batekin izandako harreman baten ondorioz.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Espainia Andaluzia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi