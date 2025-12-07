Hoy es noticia
El peaje de Biriatu permanecerá cerrado la noche del martes al miércoles por la ejecución de obras en la A-63

Desde las 21:00 horas del 9 de diciembre hast alas 06:00 del día 10 los vehículos y camiones que circulen en dirección Lapurdi por la AP-8 deberán salir en el intercambiador de Irun.
Biriatu
Euskaraz irakurri: Biriatuko ordainlekua itxita egongo da asteartetik asteazkenerako gauean, A-63 errepideko obrak direla eta
Agencias | EITB

Última actualización

El peaje de Biriatu permanecerá cerrado a todo tipo de vehículos desde las 21:00 horas del martes 9 de diciembre hasta las 06:00 del día siguiente por la ejecución de obras de renovación del firme en la A-63, entre Irun y San Juan de Luz.

En el caso de que las condiciones técnicas o meteorológicas sean adversas, las obras se pospondrán a la noche del miércoles 10 a la mañana del jueves 11 en el mismo horario.

El Departamento de Seguridad del Goberno Vasco ha indicado que los vehículos y camiones que circulen en dirección Lapurdi por la AP-8 deberán salir en el intercambiador de Irun, continuar por la N-121-A hacia Baiona para incorporarse a la D810 y posteriormente a la A-63 en San Juan de Luz.

El Gobierno Vasco informará puntualmente sobre esta incidencia a través de los paneles informativos (PMV) que se coordinan desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi CGTE-ETKZ, la página web trafikoa.euskadi.eus, las redes sociales y el teléfono 011 (de atención 24 horas).

