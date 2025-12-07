Albiste da
A-63 autobidea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Biriatuko ordainlekua itxita egongo da asteartetik asteazkenerako gauean, A-63 errepideko obrak direla eta

Abenduaren 9an itxiko dute, 21:00etan, eta 10ean irekiko dute berriro, 06:00etan. AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen ibilgailu eta kamioiak Irunen atera beharko dira.

Biriatu
Biriatu
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Biriatuko ordainlekua itxita egongo da ibilgailu mota guztientzat abenduaren 9ko 21:00etatik hurrengo eguneko 06:00etara, zorua berritzeko obrak egingo dituztelako A-63 errepidean, Irun eta Donibane Lohizune artean.

Baldintza teknikoek edo meteorologikoak horretarako aukerarik ematen ez badute, lanak asteazken gauerako, hilaren 10erako, utziko dituzte. Kasu horretan, ostegun goizera arte egongo litzateke itxita ordainlekua.

Segurtasun Sailak adierazi duenez, AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen autoak eta kamioiak Irunen atera beharko dira, N-121-A errepidetik Baionarako noranzkoa hartu, D810 errepidean sartu, eta, ondoren, A-63 errepidera iritsi ahal izango dira, Donibane Lohizunen.

Jaurlaritzak unean-unean emango du gorabehera horren berri, Trafikoa Kudeatzeko Euskadiko Zentroak koordinatzen dituen informazio panelen bitartez, bai eta trafikoa.euskadi.eus webgunearen, sare sozialen eta 011 telefonoaren bidez (24 orduko arreta) ere.

Irun A8 Autobidea Gipuzkoa Baiona Lapurdi Trafikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi