Miguel Ángel Montes, alcalde de Iruña de Oca: "No ha habido daños personales ni materiales, está todo bajo control"

Miguel Ángel Montes, alcalde de Iruña de Oca, tras el terremoto que ha afectado a la localidad y parte de Álava.
18:00 - 20:00
Miguel Ángel Montes, alcalde de Iruña de Oca (Álava). Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Miguel Angel Montes, Iruña Okako alkatea: "Ez da kalte pertsonalik ezta materialik izan, dena kontrolpean dago"
author image

EITB

Última actualización

Pasada la medianoche, un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter con epicentro en Iruña de Oca ha sacudido Álava. Según ha informado el mismo alcalde de la localidad, Miguel Ángel Montes, no ha habido ningún tipo de daños en la localidad. Además, el alcalde ha transmitido calma, a la espera de recibir los informes y conclusiones de los expertos del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava.

Un terremoto de magnitud 4 sacude Araba sin causar daños
Antonio Aretxabala Geólogo
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Antonio Aretxabala: "Estamos hablando del terremoto de mayor magnitud de la historia de Euskadi"

Un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Iruña Oka ha sacudido Araba, este lunes 7 de diciembre. En una entrevista en Radio Euskadi, Antonio Aretxabala, geólogo y divulgador científico, ha asegurado que este movimiento sísmico de mayor magnitud de la historia de Euskadi. Además, el terremoto demuestra que hay una falla en Álava que hasta ahora era desconocida. El científico destaca que, seguramente, tenga entre 1 y 2 km de longitud. A pesar de ello, todavía hay que dejar la puerta abierta a una investigación.

