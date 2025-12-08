Miguel Ángel Montes, alcalde de Iruña de Oca: "No ha habido daños personales ni materiales, está todo bajo control"

Un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Iruña Oka ha sacudido Araba, este lunes 7 de diciembre. En una entrevista en Radio Euskadi, Antonio Aretxabala, geólogo y divulgador científico, ha asegurado que este movimiento sísmico de mayor magnitud de la historia de Euskadi. Además, el terremoto demuestra que hay una falla en Álava que hasta ahora era desconocida. El científico destaca que, seguramente, tenga entre 1 y 2 km de longitud. A pesar de ello, todavía hay que dejar la puerta abierta a una investigación.