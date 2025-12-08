Miguel Ángel Montes, alcalde de Iruña de Oca: "No ha habido daños personales ni materiales, está todo bajo control"
Pasada la medianoche, un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter con epicentro en Iruña de Oca ha sacudido Álava. Según ha informado el mismo alcalde de la localidad, Miguel Ángel Montes, no ha habido ningún tipo de daños en la localidad. Además, el alcalde ha transmitido calma, a la espera de recibir los informes y conclusiones de los expertos del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava.
Antonio Aretxabala: "Estamos hablando del terremoto de mayor magnitud de la historia de Euskadi"
Un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Iruña Oka ha sacudido Araba, este lunes 7 de diciembre. En una entrevista en Radio Euskadi, Antonio Aretxabala, geólogo y divulgador científico, ha asegurado que este movimiento sísmico de mayor magnitud de la historia de Euskadi. Además, el terremoto demuestra que hay una falla en Álava que hasta ahora era desconocida. El científico destaca que, seguramente, tenga entre 1 y 2 km de longitud. A pesar de ello, todavía hay que dejar la puerta abierta a una investigación.
