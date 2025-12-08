Arabako lurrikara
Miguel Angel Montes, Iruña Okako alkatea: "Ez da kalte pertsonalik ezta materialik izan, dena kontrolpean dago"

Miguel Ángel Montes, alcalde de Iruña de Oca, tras el terremoto que ha afectado a la localidad y parte de Álava.
18:00 - 20:00

Miguel Angel Montes, Iruña Okako alkatea (Araba). Bideotik ateratako irudia.

EITB

Gauerdia pasata, Iruña Okan epizentroa duen 4 graduko lurrikara batek Araba astindu du. Miguel Angel Montes alkateak berak adierazi duenez, ez da inolako kalterik izan herrian. Gainera, alkateak lasaitasuna helarazi du, Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko adituen txostenak eta ondorioak jasotzeko zain.

4. mailako lurrikara batek Araba astindu du, kalterik eragin gabe
