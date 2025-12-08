Radio Euskadi
Antonio Aretxabala: "Euskadiko historiako lurrikararik handiena izan da"

Antonio Aretxabala Geólogo
18:00 - 20:00

Antonio Aretxabaleta, geologoa eta zientzia dibulgatzailea. Argazkia: EITB MEDIA.

EITB

Iruña Okan epizentroa duen 4 graduko lurrikara batek Araba astindu du astelehen honetan, abenduaren 8an. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Antonio Aretxabaleta geologo eta dibulgatzaile zientifikoak adierazi duenez, mugimendu sismikoa Euskadiko historiako handiena izan da. Gainera, lurrikarak agerian utzi du Araban orain arte ezezaguna zen faila bat dagoela. Zientzialariak nabarmendu duenez, ziur aski 1 eta 2 km arteko luzera izango du. Hala ere, oraindik atea irekita utzi behar zaio etorkizuneko ikerketei.

4. mailako lurrikara batek Araba astindu du, kalterik eragin gabe
