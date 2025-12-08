LURRIKARA
4 graduko lurrikara batek Araba astindu du, kalterik eta zauriturik eragin gabe

00:10ean izan da lurrikara eta epizentroa Iruña Okan izan du; milaka pertsona esnatu ditu gaur goizaldean Araban. Ez du kalterik eragin eta ez da erreplikarik espero, SOS Deiaken arabera.

Epicentro del terremoto
EITB

Azken eguneratzea

Gauerdia pasata, Iruña Okan epizentroa duen 4 graduko lurrikara batek Araba astindu du. Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiak Koordinatzeko Zentroaren arabera, ez da erreplikarik espero, eta, halakorik gertatuz gero, ez dira hain handiak izango, eta herritarrentzat ikusezinak izango dira. Gainera, ez dago kalte pertsonalik, ez materialik, eta SOS Deiakek lasaitasuna eskatu du, informazio ofiziala soilik jarraitzeko.

Dardaren ondoren, abisua herritarren telefono mugikorretara iritsi da, nola jokatu behar den jakiteko gomendioekin. Hainbat etxebizitza-bloke argi gabe gelditu dira.

Epizentrotik, Langraizko alkateak azaldu du "bi kolpe oso gogor" sumatu dituela," bi leherketa bezala ".

Maider Etxebarria Gasteizko alkateak X-n idatzi duenez, "milaka pertsonak nabaritu dugu #VitoriaGasteizen" eta, oraingoz, ez dago kalte pertsonal edo materialen berririk. "Batez ere, lasaitasuna eta mezu ofizialei jarraitzea", gaineratu du.

Errioxan ere nabaritu dute lurrikara, batez ere Logroñon, Haron eta Errioxa Garaiko hainbat udalerritan.

1967an antzeko intentsitateko beste lurrikara bat izan zen Araban. Orduan ere, lurrikara horrek milaka gasteiztar etxetik irtenarazi zituen. Dena dela, gogorrenetarikoa eta suntsitzaileenetako bat duela bi mende jazo zen. 

