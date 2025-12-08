Un terremoto de magnitud 4 sacude Araba sin causar daños ni heridos
Un seísmo registrado a las 00:10, con epicentro en Iruña Oka, ha despertado esta madrugada a miles de personas en Araba. No ha provocado daños ni heridos, y no se esperan réplicas, según SOS Deiak.
Pasada la medianoche, un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter con epicentro en Iruña Oka ha sacudido Araba. Según el Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco, no se esperan réplicas y, en caso de producirse, serían de menor intensidad e imperceptibles para la ciudadanía. Además, no constan daños personales ni materiales, y desde SOS Deiak se pide tranquilidad y seguir únicamente la información oficial.
Entre otros puntos, el terremoto se ha sentido en la capital alavesa, situada a 21 kilómetros de Iruña de Oca.
Tras el temblor, el aviso inmediato ha llegado a los teléfonos móviles de la ciudadanía con recomendaciones de cómo actuar. Bloques de viviendas sin luz, también de madrugada nos han llegado imágenes de suelos agrietados en las calles de Vitoria-Gasteiz tras ese seísmo con epicentro detectado en la localidad de Iruña de Oka.
Desde el epicentro, el alcalde de Nanclares, Miguel Ángel Montes, ha explicado que ha percibido “dos golpes muy fuertes, como dos explosiones”. El alcalde ha recorrido tras el seísmo los cinco pueblos que conforman el municipio para comprobar personalmente que no ha habido daños. "Ahora hay tranquilidad, no ha pasado nada, pero ha sido un susto muy, muy grande", ha explicado.
La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha escrito en X que “miles de personas lo hemos notado en #VitoriaGasteiz” y que, por ahora, no hay constancia de daños personales ni materiales. “Ante todo, tranquilidad y seguir los mensajes oficiales”, ha añadido.
El seísmo también se ha sentido en La Rioja, especialmente en Logroño, Haro y varios municipios de la Rioja Alta.
Este no es el primer terremoto de cierta intensidad que afecta a Araba, pero hay que remontarse a 1967 para encontrar otro episodio parecido. El sesísmo de aquel año también provocó que miles de gasteiztarras saliesen a las calles. Aunque uno de los más intensos y destructivos se produjo hace más de dos siglos.
Te puede interesar
Al menos tres fallecidos por un golpe de mar en el sur de Tenerife
La fuente ha indicado que los fallecidos podrían ser cuatro, aunque está pendiente de confirmación el número total. Hay además una persona recuperada en parada cardiorrespiratoiria que ha sido trasladada en helicóptero al Hospital de La Candelaria y otras tres personas heridas.
El peaje de Biriatu permanecerá cerrado la noche del martes al miércoles por la ejecución de obras en la A-63
Desde las 21:00 horas del 9 de diciembre hast alas 06:00 del día 10 los vehículos y camiones que circulen en dirección Lapurdi por la AP-8 deberán salir en el intercambiador de Irun.
Herido grave un hombre tras caerse por el hueco de la escalera en el convento abandonado de Aranzadi. en Pamplona
Se trata de un espacio abandonado. La Policía Municipal de Pamplona ha acordonado la zona e investiga las causas de la caída.
Reabierta la A-15 en dirección a Pamplona
Un camión se ha averiado a la altura de Villabona (Gipuzkoa) y se ha tenido que cortar la carretera. El tráfico ha sido redirigido por la carretera N-I.
Accedemos a la cocina del Hospital Donostia: así preparan las comidas
120 personas se dedican a preparar desayunos, comidas y cenas en ollas gigantes. Cada plato se adapta a las necesidades del paciente. Una vez vaciadas las bandejas, que regresan de sus habitaciones, deben limpiarlo todo para la siguiente comida.
Identifican más de cien vehículos en una "quedada masiva" junto al Buesa-Arena
Un total de 23 vehículos han sido denunciados y se ha identificado a 124 personas
Muere un surfista en aguas de San Juan de Luz
El incidente tuvo lugar ayer, cuando había olas de más de cuatro metros de altura. Otros surfistas intentaron ayudarle, pero murió ahogado.
Detenido un hombre acusado de matar a su mujer Sevilla
El cadáver fue hallado con signos de violencia realizados con arma blanca.
Desarticulado un grupo criminal por robar en viviendas de Oiartzun y Leaburu
Los arrestados, de 20, 23, y 24 años de edad, permanecen en dependencias policiales a la espera de su puesta a disposición judicial.