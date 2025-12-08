SEÍSMO
Un terremoto de magnitud 4 sacude Araba sin causar daños ni heridos

Un seísmo registrado a las 00:10, con epicentro en Iruña Oka, ha despertado esta madrugada a miles de personas en Araba. No ha provocado daños ni heridos, y no se esperan réplicas, según SOS Deiak.

Euskaraz irakurri: 4 graduko lurrikara batek Araba astindu du, kalterik eragin gabe
EITB

Última actualización

Pasada la medianoche, un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter con epicentro en Iruña Oka ha sacudido Araba. Según el Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco, no se esperan réplicas y, en caso de producirse, serían de menor intensidad e imperceptibles para la ciudadanía. Además, no constan daños personales ni materiales, y desde SOS Deiak se pide tranquilidad y seguir únicamente la información oficial.

Entre otros puntos, el terremoto se ha sentido en la capital alavesa, situada a 21 kilómetros de Iruña de Oca. 

Tras el temblor, el aviso inmediato ha llegado a los teléfonos móviles de la ciudadanía con recomendaciones de cómo actuar. Bloques de viviendas sin luz, también de madrugada nos han llegado imágenes de suelos agrietados en las calles de Vitoria-Gasteiz tras ese seísmo con epicentro detectado en la localidad de Iruña de Oka.

Desde el epicentro, el alcalde de Nanclares, Miguel Ángel Montes, ha explicado que ha percibido “dos golpes muy fuertes, como dos explosiones”. El alcalde ha recorrido tras el seísmo los cinco pueblos que conforman el municipio para comprobar personalmente que no ha habido daños. "Ahora hay tranquilidad, no ha pasado nada, pero ha sido un susto muy, muy grande", ha explicado.

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha escrito en X que “miles de personas lo hemos notado en #VitoriaGasteiz” y que, por ahora, no hay constancia de daños personales ni materiales. “Ante todo, tranquilidad y seguir los mensajes oficiales”, ha añadido.

El seísmo también se ha sentido en La Rioja, especialmente en Logroño, Haro y varios municipios de la Rioja Alta.

Este no es el primer terremoto de cierta intensidad que afecta a Araba, pero hay que remontarse a 1967 para encontrar otro episodio parecido. El sesísmo de aquel año también provocó que miles de gasteiztarras saliesen a las calles. Aunque uno de los más intensos y destructivos se produjo hace más de dos siglos. 

 

Vitoria-Gasteiz Terremotos Sociedad

