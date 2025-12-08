Radio Euskadi
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Antonio Aretxabala: "Estamos hablando del terremoto de mayor magnitud de la historia de Euskadi"

Antonio Aretxabala Geólogo
18:00 - 20:00

Antonio Aretxabala, geólogo y divulgador científico. Foto: EITB MEDIA.

Euskaraz irakurri: Lurrikara Araban: Antonio Aretxabala geologo eta zientzia dibulgatzaileari elkarrizketa Radio Euskadin
author image

EITB

Última actualización

Un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Iruña Oka ha sacudido Araba, este lunes 7 de diciembre. En una entrevista en Radio Euskadi, Antonio Aretxabala, geólogo y divulgador científico, ha asegurado que este movimiento sísmico de mayor magnitud de la historia de Euskadi. Además, el terremoto demuestra que hay una falla en Álava que hasta ahora era desconocida. El científico destaca que, seguramente, tenga entre 1 y 2 km de longitud. A pesar de ello, todavía hay que dejar la puerta abierta a una investigación.

Un terremoto de magnitud 4 sacude Araba sin causar daños
Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz Iruña de Oca Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Terremotos Sociedad Comunidad Autonóma Vasca

Te puede interesar

Cargar más