Pertsona bat hil da AP-15 autobidean, Castejonen izandako istripu batean

Ezbeharrean inplikatutako bi autoetako batean zihoan hildako 28 urteko gizonezkoa, larri zauritu den 32 urteko beste batekin batera.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

28 urteko gizonezko bat hil da eta 32 urteko beste bat larri zauritu da astelehen honetan, AP-15ean, Castejonen, auto batek beste auto baten aurka talka egin ostean.

Ezbeharra autobidearen 7. kilometroan gertatu da, Zaragozarako noranzkoan, Castejonen.

Bi autok talka egin dute ibilgailuetako bat aurreratzen ari zirenean. Aurreratzen ari zen ibilgailuak kontrola galdu du talkaren ondoren, eta hainbat itzulipurdi egin ondoren, bi bidaiariak harrapatuta geratu dira.

Larrialdiak kudeatzeko SOS Nafarroa 112 zentroak 09:40an jaso du istripuaren berri, eta Tuterako parkeko suhiltzaileak, bizi-euskarri aurreratuko anbulantzia bat (medikalizatua), oinarrizko bizi-euskarria duen anbulantzia bat, Corellako mediku-talde bat, Audenasako langileak eta Bide Segurtasuneko patruilak eta Foruzaingoaren Tuterako eta Iruñeko polizia-etxeetako argiketa-taldeak bertaratu dira.

Larrialdi-zerbitzuek ezin izan dute ezer egin kopilotuaren bizitza salbatzeko. 28 urteko gizonezkoa bertan hil da. Gidaria, 32 urteko gizonezko bat, larri zauritu da toraxeko traumatismo batekin, eta Tuterako Sofia Erregina Ospitalera eraman du anbulantzia medikalizatuak. Bestalde, beste ibilgailuko bidaiariak onik atera dira.

Nafarroa Trafikoa Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Gizartea

