Sokonuskoa, kakao mexikarretik eta gozogile bilbotarren eskutik jaiotako turroia

18:00 - 20:00
Tais San José | EITB

Bizkaiko gozotegiak galtzak bete lan dabiltza Gabonetako gozokirik esanguratsuenetako bat prestatzen: sokonuskoa, 300 urte baino gehiagoko historia duen Bilbon egindako turroia. Mexikoko Santa Ana de Soconusco herritik datorkio izena, XVII. mendean bilbotar batek kalitate bikaineko kakaoa aurkitu zuenean. 

