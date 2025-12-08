Dulces navideños
El sokonusko, el turrón nacido del cacao maya y la tradición pastelera bilbaína

Euskaraz irakurri: Sokonusko, kakao maiatik jaiotako turroia eta Bilboko gozogintza tradizioa
Tais San José | EITB

Los obradores de Bizkaia ya están a pleno rendimiento para preparar uno de los dulces navideños más emblemáticos: el sokonusko, un turrón hecho en Bilbao con más de 300 años de historia. Su nombre proviene de la localidad mexicana de Santa Ana de Soconusco, donde un bilbaíno descubrió en el siglo XVII un cacao de calidad excelente. 

