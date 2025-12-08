Más de 1500 personas sin hogar duermen cada día en la calle en Euskadi, el doble que en 2022
Más de 1500 personas sin hogar de la CAV duermen cada noche en las calles o edificios abandonados, chabolas o incluso vehículos, el doble que en 2022. Estas personas sin hogar que pernoctan en la calle se concentran principalmente en las tres capitales. Es una realidad cuyas cifras crecen año tras año, y tras la cual se esconden el drama de las personas migrantes, problemas económicos, discriminación, aislamiento familiar y social y problemas de salud mental, entre otros.
De estas 1556 personas que se encuentran en situación de calle en la CAV, 7 de cada 10 viven en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, en ese orden. Además, hay otras 2700 sin hogar pero que pernoctan en centros de acogida nocturna o albergues.
Según las cifras del Servicio de Información e Investigación Social, basado en el recuento realizado en octubre del año pasado, la mayoría son hombres (solo un 4 % son mujeres), y extranjeros, en 8 de cada 10 casos, sobre todo del norte de África.
Aseguran haber llegado a esa situación por problemas económicos o laborales. Y 8 de cada 10 confiesan su voluntad de quedarse en el municipio en el que están. La mayoría asegura que se ha sentido discriminada por no tener hogar. La mitad afirma haber sufrido robos de dinero o pertenencias, 4 de cada 10 insultos o amenazas, y 3 de cada 10 agresiones físicas. Hay incluso quien ha sufrido una agresión sexual, pincipalmente mujeres. Muchas son personas, además, completamente aisladas: pasan el día solas, y no tienen relación con sus familias.
Sobre sus recursos, 4 de cada 10 también indican no tener ningún tipo de ingreso económico. De los que sí lo tienen, aproximadamente un tercio recibe una ayuda pública, y otro tercio ha obtenido ingresos de fuentes privadas, bien una red social de apoyo, o bien una actividad económica, como la recogida y venta de chatarra, y la construcción. Llama la atención, a su vez, que aunque más de la mitad haya oído hablar de la RGI, solo un 9 % la cobra.
