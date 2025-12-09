Pasada la medianoche, un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter con epicentro en Iruña de Oca ha sacudido Álava. Según ha informado el mismo alcalde de la localidad, Miguel Ángel Montes, no ha habido ningún tipo de daños en la localidad. Además, el alcalde ha transmitido calma, a la espera de recibir los informes y conclusiones de los expertos del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava.