Violencia contra las mujeres
Asesinada una mujer a manos de su pareja en Barcelona

Los Mossos d´Esquadra han arrestado al hombre en el domicilio que compartía con su víctima, e investigan el crimen, ocurrido la pasada madrugada en Hospitalet de Llobregat.
Euskaraz irakurri: Emakume bat hil dute bikotekideak Bartzelonan, eta atxilotu egin dute
author image

EITB

Última actualización

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre acusado de matar a su pareja en el domicilio que compartían en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), según ha informado la policía catalana.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar las circunstancias del crimen, que ha ocurrido la pasada madrugada. 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CAS
Violencia machista Víctimas de violencia machista Barcelona Cataluña Delitos Sociedad

