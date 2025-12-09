Emakumeen aurkako indarkeria
Gizon batek bikotekidea hil du, Bartzelonan

Krimena goizalde honetan jazo da, Hospitalet de Llobregaten. Biktimarekin batera bizi zen etxebizitzan bertan atxilotu dute gizona.

EITB

Esquadra Mossoek gizon bat atxilotu dute Hospitalet de Llobregateko (Bartzelona) etxebizitza batean, emakumezko bikotekidea hiltzea egotzita, Kataluniako Poliziak jakitera eman duenez.

Esquadra Mossoek ikerketa abiatu dute krimenaren nondik norakoak argitzeko.

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA EUS
Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Bartzelona Katalunia Delituak Gizartea

