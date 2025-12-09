El peaje de Biriatu permanecerá cerrado esta noche por la ejecución de obras en la A-63
El cierre se producirá a las 21:00 horas y se reabrirá mañana, miércoles, a las 06:00 horas. Los vehículos y camiones que circulen por la AP-8 en sentido Lapurdi deberán salir en el intercambiador de Irun.
El peaje de Biriatu permanecerá cerrado a todo tipo de vehículos desde las 21:00 horas de este martes hasta las 06:00 horas de mañana, miércoles, por la ejecución de obras de renovación del firme en la A-63, entre Irun y San Juan de Luz.
El Departamento de Seguridad del Goberno Vasco ha indicado que los vehículos y camiones que circulen en dirección Lapurdi por la AP-8 deberán salir en el intercambiador de Irun, continuar por la N-121-A hacia Baiona para incorporarse a la D810 y posteriormente a la A-63 en San Juan de Luz.
El Gobierno Vasco informará puntualmente sobre esta incidencia a través de los paneles informativos (PMV) que se coordinan desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi CGTE-ETKZ, la página web trafikoa.euskadi.eus, las redes sociales y el teléfono 011 (de atención 24 horas).
