Biriatuko ordainlekua itxita egongo da gaur gauean, A-63 errepideko obrak direla eta

21:00etan itxiko dute, eta bihar, asteazkena, berriro zabalduko dute 06:00etan. AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen ibilgailu eta kamioiak Irunen atera beharko dira.
Biriatu
EITB

Azken eguneratzea

Biriatuko ordainlekua itxita egongo da ibilgailu mota guztientzat gaur gauean, zorua berritzeko obrak egingo dituztelako A-63 errepidean, Irun eta Donibane Lohizune artean.. 21:00etan itxiko dute ordainlekua eta bihar goizeko 06:00etan zabalduko dute berriz ere.

Segurtasun Sailak adierazi duenez, AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen autoak eta kamioiak Irunen atera beharko dira, N-121-A errepidetik Baionarako noranzkoa hartu, D810 errepidean sartu, eta, ondoren, A-63 errepidera iritsi ahal izango dira, Donibane Lohizunen.

Jaurlaritzak unean-unean emango du gorabehera horren berri, Trafikoa Kudeatzeko Euskadiko Zentroak koordinatzen dituen informazio panelen bitartez, bai eta trafikoa.euskadi.eus webgunearen, sare sozialen eta 011 telefonoaren bidez (24 orduko arreta) ere.

 

Irun A8 Autobidea Gipuzkoa Baiona Lapurdi Trafikoa Gizartea

