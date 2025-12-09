Terremoto en Álava
Los expertos barajan varias hipótesis sobre el origen del terremoto de Álava

Luis Eguiluz catedrático de Geodinámica
18:00 - 20:00
Luis Eguiluz. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Arabako lurrikararen jatorriari buruzko hainbat hipotesi dituzte adituek

Última actualización

La primera es que si se ha producido cerca de la superficie se deba al colapso de una gran cavidad, ya que esta es una zona kárstica con infinidad de cuevas. Según la segunda, si el hipocentro del terremoto se sitúa a unos 5 kilómetros de profundidad, la causa puede ser el movimiento de la enorme bolsa de sal que existe en el subsuelo de Álava.

