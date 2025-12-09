Los expertos barajan varias hipótesis sobre el origen del terremoto de Álava
La primera es que si se ha producido cerca de la superficie se deba al colapso de una gran cavidad, ya que esta es una zona kárstica con infinidad de cuevas. Según la segunda, si el hipocentro del terremoto se sitúa a unos 5 kilómetros de profundidad, la causa puede ser el movimiento de la enorme bolsa de sal que existe en el subsuelo de Álava.
