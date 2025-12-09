Lurrikara Araban
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arabako lurrikararen jatorriari buruzko hainbat hipotesi  dituzte adituek

Pablo Puelles EHUko Geodinamika saila
18:00 - 20:00
Luis Eguiluz. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Lehenengo hipotesia da lurrikara azaleratik gertu gertatu bada, barrunbe handi bat kolapsatu delako izan dela; izan ere, eremu karstikoa da, eta haitzulo ugari ditu. Bigarrenaren arabera, beriz, lurrikararen hipozentroa 5 kilometroko sakoneran badago, Arabako lurpean dagoen gatz poltsa handiaren mugimenduak eragin zezakeen lurraren mugimendua.

Lurrikarak Araba Iruña Oka Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi