Athletic-PSG
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Ertzaintza realiza controles desde la mañana en Biriatu y Zarautz para frenar a los aficionados ultras del PSG que vienen sin entrada

18:00 - 20:00
La Ertzaintza ha encontrado bengalas en uno de los coches que circulaban en dirección a Bilbao.
Euskaraz irakurri: Sarrerarik gabe datozen PSGko zale ultrak geldiarazteko kontrolak egin ditu goizetik Ertzaintzak Biriatun eta Zarautzen
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha realizado desde primera hora de la mañana controles en Biriatu y Zarautz con motivo del partido que el Athletic disputa contra la París-Saint Germain. El objetivo es evitar que lleguen a Bilbao los ultras que vienen sin entrada. Los agentes han parado al menos dos autobuses y numerosos coches con matrícula francesa y se han incautado de palos y bengalas. 

Bilbao Ertzaintza Sociedad

Te puede interesar

Iñigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataforma
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Plataforma Palestinarekin Elkartasuna denuncia "represión" contra los participantes en las protestas contra Israel y apoyo a Palestina

El portavoz de este colectivo, Iñigo Rodríguez, ha trasladado el apoyo de su colectivo a estas personas, varias de ellas sancionadas con multas y otras involucradas en acciones judiciales a raíz de su presunta participación en actos de este tipo realizados en la pasada Vuelta a España y el Festival de Cine de San Sebastián.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los daños causados por el viento obligan a cerrar temporalmente las piscinas cubiertas del Valle de Trápaga

Las fuertes rachas de viento de las últimas horas han causado un desprendimiento de parte del cierre perimetral de las piscinas cubiertas del Valle de Trápaga (Bizkaia), que se han cerrado por seguridad. La empresa adjudicataria del servicio ha anunciado que los abonados a las instalaciones podrán acudir de forma gratuita a las piscinas de Portugalete y Barakaldo mientras dure el cierre. El desarrollo de actividades acuáticas y cursos se mantendrá suspendido hasta la reapertura de la instalación.
Cargar más