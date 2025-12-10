Sarrerarik gabe datozen PSGko zale ultrak geldiarazteko kontrolak egin ditu goizetik Ertzaintzak Biriatun eta Zarautzen
Athleticek Paris-Saint Germain taldearen kontra duen neurketa dela-eta Biriatun eta Zarautzen, kontrolak egin ditu goizean goizetik Ertzaintzak, Paristik datozen zaleen ibilgailuak miatzeko. Sarrerarik gabe datozen ultrak Bilbora iristea ekiditea da helburua. Bi autobus gutxienez gelditu dituzte eta baita Frantziako matrikuladun auto ugari ere, eta makilak eta bengalak konfiskatu dituzte.
Palestinarekin Elkartasuna plataformak Israelen aurkako protestetan parte hartu zutenen aurkako "errepresioa" salatu du
Iñigo Rodriguez plataformaren bozeramaileak babesa helarazi die pertsona horiei. Gogorarazi du horietako batzuei isunak jarri dizkietela, eta beste batzuk epaitu egingo dituztela, aurtengo Espainiako Itzulian eta Donostiako Zinemaldian egindako protestetan parte hartzeagatik.
Auto-ilarak izan dira goizean Villabonan, Irunerako noranzkoan, N-1 errepidean istripua izan da eta
Lau ibilgailuk istripua izan dute, 09:00ak jo barik zeudela, eta errepidearen ezkerreko erreia itxi behar izan dute. 7 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira, nahiz eta 09:40ak aldera amaitu diren.
Gizon batek bikotekidea hil du, jipoia eman eta ondorioz hiru egunez ZIUn egon ondoren, Catarrojan
Erasoaren ustezko egilea atxilotu egin zuten, eta asteartean epaileak aske utzi zuen kautelazko neurriekin; erabakia hartu eta ordu batzuetara hil da emakumea, zaurien ondorioz. Asteazken goiz honetan, atxilotzeko agindua eman du epaileak, ihes egiteko arriskuagatik, eta erasotzailea berriro atxilotu dute.
Ertzaintza muga eta Bilborako sarrerak zaintzen ari da, PSGren zale erradikalak atzemateko
Athletic Cluben eta PSGren arteko Txapeldunen Ligako futbol partidaren segurtasuna bermatzeko, 600 ertzain inguru zabalduko dituzte. 17:00etatik aurrera trafikoa etengo da San Mames, Euskalduna Zubia eta Jesusen Bihotza inguruetan. PSGren 2.500 zale inguru espero dira Bilbon.
Eskizaletasuna, Tolosaren eta Norvegiaren arteko lokarri, Mendifilm jaialdian
Eskia 1906an iritsi zen Tolosara, lan egitera etorri zen norvegiar talde batek ekarria. Kirol horrekiko zaletasuna errotuz joan zen tolosarren artean, eta bertan sortu zen Estatuko lehen eski kluba. Mendifilm jaialdian estreinatu den Tras la huella Noruega filmak bi herriek urteetan zehar izandako loturaz dihardu.
Auto-ilarak izan dira N-1 errepidean, Legorreta parean, kamioi bat bidetik atera ondoren
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, bi kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira bi noranzkoetan.
Haizeak eragindako kalteen ondorioz, Trapagarango igerileku estaliak aldi baterako itxi behar izan dituzte
Azken orduetako haize-bolada gogorren ondorioz, Trapagarango (Bizkaia) igerilekuetako estalkien zati bat erori da, eta itxi egin behar izan dituzte, segurtasunagatik. Zerbitzua ematen duen enpresa esleipendunak iragarri duenez, abonatuak doan joan ahal izango dira Portugalete eta Barakaldoko igerilekuetara, itxita dagoen bitartean. Uretako jarduerak eta ikastaroak etenda egongo dira instalazioa ireki arte.
EITB Maratoia kalera irten da Bilbon
Botoi gorria sakatu eta zahartzaro aktibo baten alde dantzan aritu da jendea Bilboko kaleetan. BBK Gizarte Ekintzak dantza bakoitzagatik bi euro gehitu ditu Maratoiaren kontagailuan.
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, taberna bateko langile bati sexu-erasoa egitea egotzita
Iturrien arabera, emakumea bi bezerori establezimendua itxiko zela jakinaraztera terrazara irten zenean, haietako batek parteak ukitu zizkion irmotasunez eta komentario zakarra egin zion.