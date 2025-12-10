Athletic-PSG
Gorde
Sarrerarik gabe datozen PSGko zale ultrak geldiarazteko kontrolak egin ditu goizetik Ertzaintzak Biriatun eta Zarautzen

Ertzaintzak bengalak topatu ditu Bilborantz zihoazen autoetako batean.
EITB

Athleticek Paris-Saint Germain taldearen kontra duen neurketa dela-eta Biriatun eta Zarautzen, kontrolak egin ditu goizean goizetik Ertzaintzak, Paristik datozen zaleen ibilgailuak miatzeko. Sarrerarik gabe datozen ultrak Bilbora iristea ekiditea da helburua. Bi autobus gutxienez gelditu dituzte eta baita Frantziako matrikuladun auto ugari ere, eta makilak eta bengalak konfiskatu dituzte.

