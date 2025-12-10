La Plataforma Palestinarekin Elkartasuna denuncia "represión" contra los participantes en las protestas contra Israel y apoyo a Palestina
El portavoz de este colectivo, Iñigo Rodríguez, ha trasladado el apoyo de su colectivo a estas personas, varias de ellas sancionadas con multas y otras involucradas en acciones judiciales a raíz de su presunta participación en actos de este tipo realizados en la pasada Vuelta a España y el Festival de Cine de San Sebastián.
