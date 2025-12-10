Juicio
La Plataforma Palestinarekin Elkartasuna denuncia "represión" contra los participantes en las protestas contra Israel y apoyo a Palestina

Iñigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataforma
18:00 - 20:00
Iñigo Rodríguez. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Palestinarekin Elkartasuna Plataformak Israelen aurkako protestetan parte hartu zutenen aurkako "errepresioa" salatu du

Última actualización

El portavoz de este colectivo, Iñigo Rodríguez, ha trasladado el apoyo de su colectivo a estas personas, varias de ellas sancionadas con multas y otras involucradas en acciones judiciales a raíz de su presunta participación en actos de este tipo realizados en la pasada Vuelta a España y el Festival de Cine de San Sebastián.

Palestina Israel Festival de Cine de San Sebastián Juicios Sociedad

