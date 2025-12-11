El peaje de Biriatu cierra desde las 21:00 horas de hoy hasta las 06:00 horas del viernes

El peaje de Biriatou permanecerá cerrado a todo tipo de vehículos desde las 21:00 horas de la noche de hoy jueves hasta las 06:00 horas de mañana viernes por la ejecución de obras de renovación del firme en la A-63, entre Irun y San Juan de Luz.



En un principio este cierre estaba previsto para la noche de este martes, pero las autoridades francesas retrasaron el cierre debido a las previsiones meteorológicas.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha recordado que los vehículos y camiones que circulen en sentido Lapurdi por la AP-8 deberán salir en el intercambiador de Irun, continuar por la N-121-A hacia Baiona para incorporarse a la D810 y posteriormente a la A-63 en San Juan de Luz.

El Gobierno Vasco informará puntualmente sobre esta incidencia a través de los paneles informativos (PMV) que se coordinan desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi CGTE-ETKZ, la página web trafikoa.euskadi.eus, las redes sociales y el teléfono 011 (de atención 24 horas).