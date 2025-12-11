Biriatuko ordainlekua itxi egingo dute gaurko 21:00etatik biharko 06:00etara
Itxiera egun pare bat atzeratu da eguraldiaren dela eta. AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen ibilgailuak eta kamioiak Irunen atera beharko dira.
Biriatuko ordainlekua itxita egongo da gaur, eta ibilgailuek ezin izango dute bide hori erabili, gaur, osteguna, gaueko 21:00etatik ostiral goizeko 06:00etara, Irun eta Donibane Lohizune artean, A-63 errepidearen zorua berritzeko lanak egingo dituztelako.
Hasiera batean, astearte gauean itxi behar zuten, baina Frantziako agintariek atzeratu zuten, eguraldia zela eta.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogorarazi duenez, AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen ibilgailuak eta kamioiak Irunen atera beharko dira, N-121-A errepidetik jarraitu Baionarantz, D810 errepidean sartzeko, eta, ondoren, A-63 errepidean, Donibane Lohizunen.
Eusko Jaurlaritzak unean-unean emango du gorabehera horren berri, informazio panelen bidez (PMV), trafikoa.euskadi.eus webgunean, sare sozialetan eta 011 zenbakiaren bitartez (24 orduko arreta).
Gripearen intzidentziari buruzko datuei begiratuta, aurreko urtekoa halako lau da aurtengo tasa Euskal Autonomia Erkidegoan: 438,87 kasu, 100.000 biztanleko. Nafarroan, azken astean 74 lagun erietxeratu dituzte, eta Osasunbideak 2025-2026 aldirako Neguko Kontingentzia Plana aktibatu du.